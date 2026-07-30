La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 30 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 30 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3165 (El Cazador).

1° 3165 11° 6555 2° 8426 12° 8932 3° 7485 13° 5768 4° 9830 14° 3105 5° 6908 15° 0902 6° 7205 16° 6304 7° 3677 17° 4470 8° 6497 18° 2509 9° 2447 19° 4627 10° 0728 20° 1296

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.