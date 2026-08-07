Este viernes, 7 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7006 (Perro).

1° 7006 11° 3656 2° 8142 12° 2160 3° 8561 13° 8250 4° 8446 14° 7652 5° 6134 15° 2011 6° 9217 16° 9745 7° 3338 17° 0122 8° 9709 18° 8041 9° 9956 19° 4549 10° 4225 20° 4407

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.