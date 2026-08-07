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Este viernes, 7 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7006 (Perro).

 1°7006 11°3656 
 8142  12°2160
 3°8561  13°8250 
 8446  14°7652 
 6134  15°2011 
 6°9217  16°9745
 3338  17°0122 
 9709  18°8041 
 9956  19°4549 
 10°4225 20°4407 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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