Durante este sábado, 6 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4237 (El Dentista).

1° 4237 11° 3780 2° 4744 12° 3013 3° 0863 13° 5104 4° 6465 14° 9037 5° 4486 15° 7295 6° 1288 16° 0754 7° 5857 17° 1674 8° 5214 18° 6284 9° 3512 19° 8159 10° 4027 20° 2199

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.