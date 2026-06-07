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Durante este sábado, 6 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4237 (El Dentista).

 1°4237 11°3780 
 4744  12°3013
 3°0863  13°5104 
 6465  14°9037 
 4486  15°7295 
 6°1288  16°0754
 5857  17°1674 
 5214  18°6284 
 3512  19°8159 
 10°4027 20°2199 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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