Este viernes, 5 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3004 (La cama).

1° 3004 11° 3775 2° 5285 12° 7340 3° 4966 13° 5955 4° 0576 14° 2123 5° 8597 15° 7725 6° 4043 16° 9653 7° 0752 17° 9070 8° 2695 18° 1444 9° 4868 19° 2172 10° 9162 20° 5162

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.