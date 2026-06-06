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Este viernes, 5 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3004 (La cama).
|1°
|3004
|11°
|3775
|2°
|5285
|12°
|7340
|3°
|4966
|13°
|5955
|4°
|0576
|14°
|2123
|5°
|8597
|15°
|7725
|6°
|4043
|16°
|9653
|7°
|0752
|17°
|9070
|8°
|2695
|18°
|1444
|9°
|4868
|19°
|2172
|10°
|9162
|20°
|5162
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.