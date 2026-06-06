En esta noticia

Este viernes, 5 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3004 (La cama).

 1°3004 11°3775 
 5285  12°7340
 3°4966  13°5955 
 0576  14°2123 
 8597  15°7725 
 6°4043  16°9653
 0752  17°9070 
 2695  18°1444 
 4868  19°2172 
 10°9162 20°5162 

Te puede interesar

¿Con qué regularidad debe lavarse el pelo? Un estudio detalla cuál es la frecuencia ideal para limpiarlo con shampoo

Te puede interesar

Gmail: 4 formas de eliminar espacio en tu cuenta para siempre, sencillo y gratuito

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Cambian las milanesas y pan rallado no va más: la alternativa saludable que tiene el mismo sabor pero protege el corazón y mejora la circulación

Te puede interesar

Cambia el equipaje de mano: cómo es la nueva reglamentación que deberán cumplir todos los pasajeros