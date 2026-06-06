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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 6 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 6 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1661 (Escopeta).

 1°1661 11°5628 
 4486  12°0362
 3°6878  13°3112 
 8996  14°4799 
 1253  15°6460 
 6°5449  16°2647
 6100  17°4781 
 1956  18°4621 
 6213  19°0776 
 10°3722 20°3223 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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