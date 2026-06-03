Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1633 (Cristo).

1° 1633 11° 4450 2° 1658 12° 8847 3° 8592 13° 1375 4° 5559 14° 6788 5° 9894 15° 5108 6° 0420 16° 6674 7° 7166 17° 0330 8° 8059 18° 3129 9° 5850 19° 2808 10° 4713 20° 9362

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.