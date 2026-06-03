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Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1633 (Cristo).

 1°1633 11°4450 
 1658  12°8847
 3°8592  13°1375 
 5559  14°6788 
 9894  15°5108 
 6°0420  16°6674
 7166  17°0330 
 8059  18°3129 
 5850  19°2808 
 10°4713 20°9362 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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