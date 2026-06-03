Un animal que se consideraba extinto hace 110 años en una región de Argentina ha regresado a habitar estas tierras tras un extenso proceso que demandó años para efectuar su reintroducción.

Este evento atañe al guanaco, una especie que ha logrado retornar al Chaco después de 110 años, constituyendo un hito significativo en la conservación en Argentina.

El operativo, efectuado por la Fundación Rewilding Argentina en colaboración con la Provincia y la Administración de Parques Nacionales, ha conseguido reintroducir a esta especie en el Parque Nacional El Impenetrable, donde había desaparecido hace más de un siglo.

Argentina hace historia: regresa un mamífero en peligro de extinción y al que llevan años luchando por su reintroducción (foto: archivo).

¿Qué relevancia tiene el retorno del guanaco a Chaco?

La extinción regional del guanaco ocasionó un vacío ecológico significativo. Este mamífero representa el mayor herbívoro de Sudamérica y desempeña un papel crucial en la dinámica del ecosistema.

Su presencia contribuye a conservar la vegetación y sostiene la cadena alimentaria, lo que beneficia la biodiversidad en el monte chaqueño.

¿Qué plan se siguió para el regreso del guanaco?

El regreso del guanaco no fue fortuito. El equipo laboró durante meses en la Patagonia con el propósito de concebir un plan seguro y eficiente. La estrategia adoptada consistió en un arreo controlado con cuatro motos dispuestas en forma de “V”, que dirigieron a los animales hacia un embudo y posteriormente hacia la manga del tráiler.

Todo el proceso se realizó en la estepa del noroeste de Santa Cruz, en el interior del Parque Patagonia. Cada fase fue meticulosamente planificada para salvaguardar el bienestar de los animales: se conservaron los grupos familiares, se evitó la separación de crías y se minimizó el estrés durante el traslado.

Tras el arreo, los guanacos fueron transportados por tierra hacia el Chaco, en un operativo sin precedentes en la historia de la fauna argentina.

El regreso del guanaco al chaqueño: desafíos y esperanza en la conservación

En los días venideros, la Fundación Rewilding Argentina proporcionará información sobre el traslado y los obstáculos que enfrentaron para reintegrar al guanaco en el paisaje chaqueño.

Este proyecto tiene como objetivo restaurar el equilibrio ecológico y marcar el inicio de una nueva etapa para la conservación en la nación.

Hace unas semanas, se detectó un mamífero extinto en la región, un evento que reaviva las esperanzas para una de las especies más amenazadas de Sudamérica.

El acontecimiento culmina más de ocho años de labor continua dedicada a la conservación de este icónico carnívoro acuático.

Se trata de una familia completa de nutrias gigantes que fue liberada en el Gran Parque Iberá, en el corazón de Corrientes.

Reintroducción del guanaco: un éxito en conservación ecosistémica

El éxito de la reintroducción del guanaco se suma a los esfuerzos de conservación que se realizan en distintas regiones del país.

La colaboración entre organizaciones, como la Fundación Rewilding Argentina y la Administración de Parques Nacionales, refleja un compromiso colectivo hacia la protección de la biodiversidad. Además, la reintroducción del guanaco se enmarca en una tendencia más amplia de restauración ecológica en Argentina.

Las próximas semanas revelarán el impacto de este proyecto en el ecosistema chaqueño y las lecciones aprendidas para futuras iniciativas de conservación.