La ciudad de Villa María, Córdoba, contará con una nueva Circunvalación, la cual será crucial para la interconexión de distintos puntos, incluyendo a la ciudad de Villa Nueva. Esta obra que conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9.

Este proyecto simboliza un avance trascendental en la infraestructura vial de la región, mejorando la conectividad y facilitando el tránsito entre diferentes localidades.

Después de meses en obras, abrirán la autopista circunvalación más requerida de la provincia que aliviará el tráfico de la Ciudad (foto: archivo).

Conexión mejorada entre Villa María y Villa Nueva

El Gobierno provincial cordobés, a través de Vialidad Provincial, promovió la obra de la Circunvalación de Villa María y Villa Nueva, que incluye 7 kilómetros pavimentados, en los cuales se construyeron dos puentes, una rotonda y una adecuación hidráulica que será fundamental para la comunicación terrestre.

La Circunvalación beneficiará a los residentes, transportistas y turistas, ya que optimizará el traslado y la comunicación terrestre en una región de alta producción.

Asimismo, proporcionará seguridad vial en un área de intenso tránsito de vehículos y camiones de carga. Este proyecto permitirá reorganizar el tránsito pesado, dado que derivará a los vehículos de carga por una traza vial.

Uno de los puentes se sitúa sobre el río Ctalamochita, con una longitud de 150 metros y un ancho de 13 metros, mientras que el otro se encuentra sobre la Ruta Provincial 2, con una longitud de 95 metros y un ancho de 13 metros.

Renovación en la Circunvalación: un proyecto que transformará Villa María y Villa Nueva

En diálogo con El Constructor, el gobernador cordobés destacó que es uno de los proyectos más importantes en marcha no solo para los vecinos de Villa María y Villa Nueva, sino también para el interior de la Argentina.

Además, indicó que esta renovación se transformará en un eje vertebrador de la conectividad en la Región Centro, uniendo la educación, la producción, la universidad y el parque industrial. “Será un antes y un después para Villa María y Villa Nueva”, concluyó.

Todo este avance se lleva a cabo en el contexto de un significativo plan provincial destinado a mejorar la infraestructura de los caminos, beneficiando a miles de conductores que utilizan este trazado diariamente.

Luego de meses en construcción, inauguraran la autopista circunvalación más solicitada de la provincia que reducirá el tráfico de la Ciudad (foto: archivo)

Si bien la renovación se encuentra avanzada en un 95%, aún no se ha confirmado la fecha exacta en que estará disponible para los conductores; no obstante, se estima que en la primera mitad del año estará habilitada para su correcto uso.

En este contexto, el gobernador Martín Llayora llevó a cabo una visita a las obras que están a punto de ser inauguradas, durante la cual recorrió el Arco Sudeste de la Circunvalación.