Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 2 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3814 (Borracho).

1° 3814 11° 0771 2° 4997 12° 4038 3° 7107 13° 5106 4° 1128 14° 7119 5° 2004 15° 8593 6° 2411 16° 6306 7° 1087 17° 7059 8° 6947 18° 7394 9° 8792 19° 6177 10° 1989 20° 8106

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.