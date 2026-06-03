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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 2 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3814 (Borracho).

 1°3814 11°0771 
 4997  12°4038
 3°7107  13°5106 
 1128  14°7119 
 2004  15°8593 
 6°2411  16°6306
 1087  17°7059 
 6947  18°7394 
 8792  19°6177 
 10°1989 20°8106 

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