En la búsqueda de un balance y armonía en el hogar, un número creciente de individuos recurre al Feng Shui, una práctica ancestral que recomienda la organización de los espacios para promover la energía positiva.

En este contexto, existen determinadas plantas que, en lugar de contribuir al bienestar, podrían provocar un efecto adverso. Entre estas, las hortensias se destacan como una de las más debatidas.

Atrae desgracias y mala suerte: la planta que no deberías tener en tu casa, según el Feng Shui (foto: archivo).

¿Qué planta no conviene tener en casa?

De acuerdo con los principios del Feng Shui, las hortensias se vinculan con emociones complejas, tales como la soledad, el aislamiento o una introspección excesiva.

Esto se atribuye, en parte, a su estética: flores voluminosas, con tonos fríos o apagados, que simbólicamente evocan estados más melancólicos.

Asimismo, se considera que estas plantas pueden obstruir el flujo del “chi” (energía vital), especialmente si se colocan en espacios estratégicos del hogar, como la entrada, el living o los dormitorios.

¿Cómo elegir plantas que fomenten la energía positiva en el Feng Shui?

Lejos de desincentivar la incorporación de vegetación, el Feng Shui favorece el uso de plantas como elementos esenciales para activar la energía positiva.

Es recomendable optar por especies que emanen vitalidad, crecimiento y frescura. Las plantas de hojas verdes, firmes y en ascenso son las más apreciadas, puesto que simbolizan prosperidad, expansión y renovación. Por el contrario, aquellas asociadas a estados emocionales negativos o que presenten formas caídas pueden inducir un efecto adverso.

¿Dónde colocar hortensias según el Feng Shui?

Se sugiere que algunas corrientes del Feng Shui no prohíben por completo la presencia de hortensias. No obstante, es recomendable situarlas en el exterior, como en jardines o balcones, para que su influencia energética no afecte directamente los espacios interiores.

Asimismo, se aconseja evitar su ubicación en áreas relacionadas con el descanso o la interacción social, donde se procura fomentar la armonía, la conexión y el bienestar.

Feng Shui: plantas y equilibrio para el bienestar del hogar

Cada planta tiene su propio simbolismo en el Feng Shui. Las suculentas, por ejemplo, representan resistencia y adaptabilidad, favoreciendo un ambiente de crecimiento y renovación.El cuidado adecuado de las plantas elegidas potencia sus efectos positivos. Un mantenimiento regular y la ubicación correcta permiten maximizar la energía vital en los hogares.