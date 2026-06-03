La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 3 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6930 (Santa Rosa).

1° 6930 11° 7978 2° 4080 12° 4915 3° 2210 13° 3634 4° 1976 14° 2757 5° 2512 15° 2295 6° 2903 16° 5887 7° 4725 17° 3501 8° 8018 18° 6808 9° 7271 19° 9202 10° 0489 20° 9029

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.