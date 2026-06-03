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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 3 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 3 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6930 (Santa Rosa).

 1°6930 11°7978 
 4080  12°4915
 3°2210  13°3634 
 1976  14°2757 
 2512  15°2295 
 6°2903  16°5887
 4725  17°3501 
 8018  18°6808 
 7271  19°9202 
 10°0489 20°9029 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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