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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 3 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5259 (Las Plantas).

 1°5259 11°4747 
 1734  12°9877
 3°4701  13°2860 
 2885  14°0724 
 6626  15°1348 
 6°4401  16°7286
 4546  17°5103 
 1654  18°2902 
 848  19°7334 
 10°0972 20°2741 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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