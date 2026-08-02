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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 1 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5816 (Anillo).

 1°5816 11°2610 
 6973  12°9332
 3°5733  13°2999 
 5380  14°4969 
 6970  15°5617 
 6°6385  16°6523
 0113  17°0782 
 5941  18°8853 
 0184  19°9986 
 10°8224 20°1547 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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