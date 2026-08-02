Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 1 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5816 (Anillo).

1° 5816 11° 2610 2° 6973 12° 9332 3° 5733 13° 2999 4° 5380 14° 4969 5° 6970 15° 5617 6° 6385 16° 6523 7° 0113 17° 0782 8° 5941 18° 8853 9° 0184 19° 9986 10° 8224 20° 1547

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.