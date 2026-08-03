Durante este lunes, 3 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1842 (Zapatillas).

1° 1842 11° 6869 2° 9670 12° 4987 3° 8488 13° 3354 4° 2811 14° 2092 5° 2129 15° 7063 6° 9788 16° 6761 7° 7140 17° 8086 8° 2729 18° 1252 9° 9312 19° 8329 10° 4283 20° 1853

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.