Este jueves, 13 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6486 (El Humo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 13 de agosto

1° 6486 11° 0185 2° 1522 12° 8212 3° 1786 13° 9179 4° 6531 14° 6275 5° 7916 15° 2626 6° 6325 16° 0437 7° 9712 17° 5037 8° 0258 18° 5720 9° 4204 19° 1541 10° 4991 20° 1179

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con El Humo simboliza confusión y falta de claridad; puede advertir de riesgos o malentendidos.

Humo denso u oscuro sugiere bloqueos y estrés; humo ligero que se disipa habla de limpieza, cierre de ciclos y tomar distancia.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.