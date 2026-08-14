Este jueves, 13 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6486 (El Humo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 13 de agosto
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¿Qué significa soñar con El Humo?
Soñar con El Humo simboliza confusión y falta de claridad; puede advertir de riesgos o malentendidos.
Humo denso u oscuro sugiere bloqueos y estrés; humo ligero que se disipa habla de limpieza, cierre de ciclos y tomar distancia.
Señales para detectar una posible adicción al juego
La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.
Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.