Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7308 (Incendio).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 12 de agosto
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|7308
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|9288
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|7846
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|1266
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|7415
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|8689
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|2529
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|1410
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|9123
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|5480
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|9540
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|7874
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|1390
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|2405
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|3844
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|1810
|10°
|2662
|20°
|2736
¿Qué significa soñar con Incendio?
Soñar con un incendio suele simbolizar cambios intensos, pasiones desbordadas o la necesidad de liberar tensiones. También puede representar una purificación que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo.
Si el fuego genera miedo o pérdida de control, advierte sobre estrés, conflictos o decisiones impulsivas. Si lo controlas, sugiere fuerza interior, transformación consciente y renovación personal.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.