Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7308 (Incendio).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 12 de agosto

1° 7308 11° 9288 2° 7846 12° 6602 3° 6857 13° 1266 4° 7415 14° 8689 5° 2529 15° 1410 6° 9123 16° 5480 7° 9540 17° 7874 8° 1390 18° 2405 9° 3844 19° 1810 10° 2662 20° 2736

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar cambios intensos, pasiones desbordadas o la necesidad de liberar tensiones. También puede representar una purificación que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo.

Si el fuego genera miedo o pérdida de control, advierte sobre estrés, conflictos o decisiones impulsivas. Si lo controlas, sugiere fuerza interior, transformación consciente y renovación personal.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: