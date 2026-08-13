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Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7308 (Incendio).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 12 de agosto

 730811° 9288
 2°784612° 6602
 3°685713° 1266
 4°741514° 8689
 5°252915° 1410
 6°912316° 5480
 7°954017° 7874
 8°139018° 2405
 9°384419° 1810
 10°266220° 2736

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¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con un incendio suele simbolizar cambios intensos, pasiones desbordadas o la necesidad de liberar tensiones. También puede representar una purificación que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo.

Si el fuego genera miedo o pérdida de control, advierte sobre estrés, conflictos o decisiones impulsivas. Si lo controlas, sugiere fuerza interior, transformación consciente y renovación personal.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.