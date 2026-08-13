Este jueves, 13 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4442 (Zapatillas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 13 de agosto

1° 4442 11° 8865 2° 8778 12° 0697 3° 2674 13° 8516 4° 0786 14° 3323 5° 7828 15° 7068 6° 9941 16° 9645 7° 5288 17° 8982 8° 0068 18° 6917 9° 2328 19° 2350 10° 2131 20° 5139

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con Zapatillas suele representar movimiento, cambios y la disposición para avanzar en tus metas. También alude a la necesidad de comodidad y libertad al tomar decisiones.

El estado de las Zapatillas da pistas: nuevas indican confianza y comienzos; gastadas o sucias señalan cansancio u obstáculos. Su color y ajuste reflejan tu energía y seguridad personal.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.