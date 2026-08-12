Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2376 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 12 de agosto

1° 2376 11° 9760 2° 7957 12° 1649 3° 8909 13° 3754 4° 9097 14° 1202 5° 9261 15° 9410 6° 7513 16° 3324 7° 5988 17° 4340 8° 2735 18° 9934 9° 1358 19° 6129 10° 3570 20° 2805

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas (el animal) alude a resistencia, trabajo duro y apoyo mutuo. Puede indicar que llevas cargas ajenas o que necesitas paciencia y cooperación para avanzar.

Si en el sueño Las Llamas son fuego, simbolizan pasión, purificación y cambio, pero también advierten de impulsos descontrolados. La calma sugiere renovación; el miedo, peligro o desgaste.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.