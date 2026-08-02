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Este sábado, 1 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9296 (Marido).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 1 de agosto

 929611° 1172
 2°337512° 2033
 3°405113° 2081
 4°075914° 1395
 5°953315° 3066
 6°714316° 8369
 7°565017° 2779
 8°405918° 9558
 9°377919° 3584
 10°771720° 1804

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¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el marido suele reflejar tu relación actual: necesidades de afecto, confianza y seguridad, o el deseo de mayor complicidad.

Si en el sueño hay conflictos, puede señalar preocupaciones, celos o falta de comunicación; si es armonioso, indica estabilidad, apoyo y compromiso.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.