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Este sábado, 1 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9296 (Marido).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 1 de agosto
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¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con el marido suele reflejar tu relación actual: necesidades de afecto, confianza y seguridad, o el deseo de mayor complicidad.
Si en el sueño hay conflictos, puede señalar preocupaciones, celos o falta de comunicación; si es armonioso, indica estabilidad, apoyo y compromiso.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.