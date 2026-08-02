En esta noticia ¿Qué significa soñar con Marido?

Este sábado, 1 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9296 (Marido).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 1 de agosto

1° 9296 11° 1172 2° 3375 12° 2033 3° 4051 13° 2081 4° 0759 14° 1395 5° 9533 15° 3066 6° 7143 16° 8369 7° 5650 17° 2779 8° 4059 18° 9558 9° 3779 19° 3584 10° 7717 20° 1804

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el marido suele reflejar tu relación actual: necesidades de afecto, confianza y seguridad, o el deseo de mayor complicidad.

Si en el sueño hay conflictos, puede señalar preocupaciones, celos o falta de comunicación; si es armonioso, indica estabilidad, apoyo y compromiso.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.