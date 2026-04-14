En los últimos años, cada vez más personas adoptan rituales caseros vinculados a la energía, la limpieza espiritual y la búsqueda de bienestar. Uno de los más populares es quemar hojas de eucalipto dentro del hogar. Esta práctica, asociada a tradiciones ancestrales, se utiliza para atraer abundancia, mejorar el ambiente y renovar las energías. Su aroma intenso y sus propiedades naturales lo convierten en un recurso simple y accesible. El eucalipto es conocido por sus propiedades purificadoras y relajantes. Al quemar sus hojas, se libera un humo aromático que muchos vinculan con la limpieza energética. Entre los principales beneficios que se le atribuyen se encuentran: Además, su fragancia puede ayudar a despejar las vías respiratorias y aportar una sensación de frescura en el hogar. El ritual es sencillo y no requiere elementos costosos. Se puede realizar en cualquier momento, aunque muchos recomiendan hacerlo al inicio de un nuevo ciclo, como el comienzo de mes. El crecimiento de este tipo de rituales está vinculado a la necesidad de generar espacios más equilibrados y agradables dentro de casa. También influye su simplicidad ya que es un ritual accesible, que no requiere experiencia previa ni elementos complejos, lo que facilita su incorporación en el día a día. No obstante, y aunque no tiene respaldo científico en términos energéticos, miles de personas aseguran sentir cambios positivos tras incorporarlo en su rutina.