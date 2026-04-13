El vinagre se convirtió en un aliado clave para la limpieza del hogar, ya que se trata de una alternativa natural que reemplaza los químicos. El hábito de rociarlo en diversas partes de la casa como la entrada o las esquinas se volvió un ritual para quienes buscan una solución sustentable. El ácido acético tiene propiedades limpiadoras claves. Si bien no es mágico, es bastante útil si se usa correctamente en los picaportes, zonas contacto frecuente con las manos. Las manijas suelen acumular grasa de las manos, polvo y residuos cotidianos, por lo que rociarlos con frecuencia ayuda a disolver la suciedad. A su vez, tiene propiedades antimicrobianas suaves que eliminan los microorganismos y facilitan la limpieza básica. Otro de sus usos destacados es que elimina los malos olores y puede mejorar el aspecto de los picaportes de metal y acero inoxidable. Un uso poco conocido del ácido acético es que funciona como barrera repelente anti insectos. Su aroma actúa como inhibidor natural de plagas domésticas como suelen ser las cucarachas. Suele ser un hábito fácil de ejecutar porque solo hará falta tener un rociador en la entrada. Rociar vinagre en las esquinas de la casa es una práctica común para quienes desean potenciar un ambiente más cálido. Según el Feng Shui, este hábito ayuda a eliminar cargas negativas y renovar la energía del hogar. Los tres puntos claves a revisar para remover los bloqueos energéticos son: la cocina, el baño y la puerta de la entrada.