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El ritual del huevo, también conocido como “limpia con huevo” o “pasada del huevo”, es una de las prácticas espirituales más populares de América Latina y que va adquiriendo cada vez más fama entre las personas que buscan estrategias metafísicas para la vida cotidiana.

A través de un huevo fresco y un vaso de agua, muchas personas buscan limpiar energías negativas o interpretar síntomas espirituales y emocionales. Te contamos cómo hacerlo ycómo leer los resultados.

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Ritual del huevo: origen

El ritual del huevo tiene un origen ancestral y sincrético. Su práctica combina elementos de:

  • Cosmovisiones indígenas americanas, que utilizaban objetos naturales para limpiezas energéticas.
  • Espiritualidad africana, traída por esclavos que integraban el huevo en rituales de protección.
  • Catolicismo popular, que incorporó símbolos como el agua, el perdón y las oraciones.

Es una técnica que ha pasado de generación en generación, y hoy sigue vigente en todo tipo de poblaciones.

¿Qué simbolismo tiene el huevo en este ritual?

El huevo es un símbolo poderoso en diversas culturas:

  • Contiene vida y transformación: representa el renacimiento y la purificación.
  • Absorbe energía: se cree que actúa como esponja energética.
  • Cuerpo, mente y espíritu: su forma oval representa la totalidad y el equilibrio.

En el ritual, se lo usa como herramienta de diagnóstico y de limpieza espiritual, absorbiendo bloqueos emocionales, miedos, estrés y hasta la llamada “mala vibra”.

¿Cómo se hace el ritual del huevo?

Realizar una limpieza espiritual con huevo es sencillo, pero requiere concentración y un espacio tranquilo. A continuación, el paso a paso:

Elementos necesarios

  • 1 huevo fresco (preferentemente de gallina y de campo)
  • 1 vaso de vidrio con agua natural
  • Vinagre o limón (para purificar el huevo)
  • Sal (opcional)
  • Silencio o música suave

Paso a paso para hacer el ritual del huevo

  1. Purificá el huevo: frotalo con vinagre o limón para eliminar cargas previas.
  2. Pasada energética: pasá el huevo lentamente por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, concentrándote en liberar miedos, angustia o pensamientos negativos.
  3. Rompé el huevo: verté el contenido en un vaso con agua, con cuidado de no romper la yema.
  4. Dejá reposar: esperá entre 5 y 10 minutos sin mover el vaso para que se acomoden las formas.
  5. Observá el resultado bajo buena luz.

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¿Cómo leer los resultados del ritual del huevo?

La interpretación del huevo en agua es una lectura simbólica. A continuación, los signos más comunes y su posible significado:

Signo en el vasoSignificado espiritual

Burbujas que suben

Energía negativa que se liberó

Yema con forma de ojo

Mal de ojo, envidia o energía ajena

Hilos finos o picos hacia arriba

Personas hablando de vos

Clara con manchas o muy turbia

Angustia, miedo, bloqueo emocional

Agua clara, sin alteraciones

Energía limpia, sin cargas

Olor fuerte o yema rota

Carga intensa o presencia negativa

Consejo: muchos recomiendan descartar el huevo lejos de la casa, idealmente tirándolo al inodoro o enterrándolo, para cortar con la energía absorbida.

¿Es efectivo el ritual del huevo?

No hay evidencia científica que respalde el ritual del huevo como método de curación. Sin embargo, para muchas personas, tiene un valor simbólico, emocional y espiritual que ayuda a recuperar el equilibrio interior, especialmente cuando se realiza con intención, respeto y fe.

Cabe señalar que esta práctica no reemplaza tratamientos médicos ni psicológicos. Si te sentís mal física o mentalmente, consultá con un profesional.

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