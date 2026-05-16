El romero dejó de ser solo una planta utilizada en cocina o remedios caseros. En los últimos años, empezó a ocupar un lugar central en rituales vinculados con la abundancia, el dinero y la protección energética. Una de las prácticas más populares consiste en guardar una hoja de romero dentro de la billetera. Según distintas creencias espirituales, este ritual ayudaría a atraer prosperidad económica y evitar bloqueos financieros. La tendencia se volvió viral en redes sociales y cada vez más personas aseguran incorporar este pequeño hábito en su vida cotidiana. En muchas tradiciones populares, el romero está asociado con la limpieza energética, la buena suerte y la protección. Por eso, algunas corrientes recomiendan llevar una hoja seca dentro de la billetera para “activar” la energía vinculada con el dinero y favorecer nuevas oportunidades económicas. También hay quienes creen que el aroma natural de la planta funciona como un símbolo de renovación y movimiento financiero. El método más difundido es sencillo: Algunas personas combinan este ritual con hojas de laurel, monedas o canela, elementos que también suelen utilizarse en prácticas relacionadas con prosperidad y abundancia. Aunque no existen pruebas científicas sobre sus efectos, el ritual ganó popularidad por su bajo costo y facilidad. El crecimiento de contenidos sobre espiritualidad, manifestación y bienestar emocional impulsó la viralización de prácticas caseras vinculadas con dinero y energía. En TikTok, Instagram y YouTube se multiplican videos sobre rituales con plantas, sal, monedas o especias que prometen atraer abundancia o mejorar el ambiente personal. Por eso, el romero se convirtió en uno de los elementos más usados dentro de este tipo de tendencias virales.