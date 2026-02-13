Por más que el laurel sea considerado como un ingrediente típico de la gastronomía, sus propiedades lo convierten en un elemento altamente poderoso para realizar rituales espirituales, orientados a atraer la abundancia y eliminar las malas energías. Dentro de la filosofía del Feng Shui, las hojas de laurel ocupan un lugar privilegiado en el aspecto energético, ya que está relacionado al éxito, la protección y la fuerza para limpiar las vibras negativas, de modo tal que es muy recomendado para hacer rituales de limpieza energética. Los especialistas del Feng Shui sostienen que, gracias a su composición química, el laurel actúa como un imán con la energía “Sheng Chi”, relacionada con la prosperidad y la abundancia. Para esto, existe un ritual que es muy recomendado y que sirve para atraer las buenas energías, eliminar la carga negativa del hogar y atraer al crecimiento personal. Ahora bien, para llevarlo a cabo se necesitará contar con estos elementos: Para poder hacer la limpieza energética del hogar y atraer la abundancia mediante el ritual del laurel, se deberán seguir una serie de pasos para que funcione a la perfección: