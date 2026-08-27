Un camionero de 57 años se encontraba circulando por la Autopista Rosario-Santa Fe a la altura de la localidad histórica de San Lorenzo cuando su Dodge 600 sufrió un desperfecto técnico. Sin embargo, la tragedia se desató tras un intento de robo donde dos ladrones quisieron encerrarlo en la cabina y el conductor reaccionó con disparos para defenderse.

A las 2.30 de la mañana, el camionero tuvo que parar en la ruta y mientras revisaba el vehículo, dos hombres se acercaron para robarle e intentaron romper el vidrio para entrar a la cabina. El conductor sacó una pistola, tiró cuatro veces para defenderse y los dos asaltantes huyeron hacia el campo.

La tragedia que devino después del asalto

A la mañana siguiente, la Policía encontró el cuerpo de uno de los asaltantes en una zanja, a 100 metros de donde había parado el camión. El hombre tenía una herida de bala en la cola.

La hipótesis de los investigadores es que el disparo le tocó una arteria mientras escapaba, lo que hizo que perdiera mucha sangre y se desmayara en el lugar. El cuerpo fue llevado al Instituto Médico Legal de Rosario para hacerle la autopsia y averiguar quién era, ya que no tenía documentos.

¿Cómo sigue la causa en la Justicia?

Horas después del hecho, el camionero se presentó solo ante la policía en Puerto General San Martín y entregó su arma. La causa quedó a cargo del fiscal Aquiles Balbis, de la fiscalía de San Lorenzo.