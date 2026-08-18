Miriam, camionera argentina en Europa: “Paso entre 22 y 24 días fuera trabajando y cuando vuelvo a casa solo estoy tres o cuatro días”

Miriam es argentina, emigró a Europa y encontró en las rutas del continente una nueva forma de vida. Actualmente trabaja como camionera argentina en Europa y recorre países como España, Francia, Italia, Alemania y Polonia para realizar entregas de mercancías.

A través de su cuenta de Instagram, @lachicacamionera, muestra cómo es la vida de una camionera que pasa gran parte del mes lejos de casa. Sus videos revelan no solo las horas al volante, sino también la organización necesaria para afrontar viajes internacionales de varias semanas.

La rutina de esta camionera en Europa implica aprovechar al máximo cada regreso. “Si bien es poco el tiempo que tengo para descansar cuando regreso de los viajes, trato de buscar la forma de optimizar lo más que pueda ese tiempo”, explica Miriam en una de sus publicaciones.

Miriam, camionera argentina en Europa: “Paso entre 22 y 24 días fuera trabajando y cuando vuelvo a casa solo estoy tres o cuatro días” IA

Cómo es la vida de una camionera argentina en Europa que pasa hasta 24 días viajando

Los viajes internacionales ocupan la mayor parte de su mes. “Paso entre 22 y 24 días fuera trabajando, y cuando vuelvo a casa solo estoy tres o cuatro días con suerte si es temporada baja”, cuenta la camionera argentina en Europa sobre su rutina.

En esos pocos días necesita combinar descanso, encuentros con amigos y familiares y los preparativos para regresar a la ruta. El objetivo es dejar todo organizado antes de comenzar otro recorrido por Europa y volver a pasar varias semanas lejos de casa.

“Quiero visitar amigos y descansar, pero también tengo que preparar las cosas para el próximo viaje y se complica un poco con tan poco tiempo”, reconoce Miriam. Esa planificación es una parte central de la vida de una camionera dedicada al transporte internacional de mercancías.

Uno de los puntos que más organiza es la comida. Antes de cada salida pasa por el supermercado y compra lo necesario para preparar las viandas que llevará durante las siguientes semanas en el camión.

“La forma que encontré de optimizar ese tiempo es pasar por algún supermercado antes de volver para comprar las cosas que voy a usar para preparar las viandas para el próximo viaje”, comenta.

Prepara 40 viandas para tres semanas: cómo organiza sus viajes esta camionera en Europa

Para Miriam, cocinar durante las jornadas de viaje no resulta práctico. Por eso, esta camionera argentina en Europa prepara previamente las comidas en su casa y las lleva congeladas para tenerlas disponibles durante todo el recorrido.

“Yo lo único que cocino en el camión son panqueques. Para mí es extremadamente incómodo hacerme el almuerzo o cena mientras el camión va andando y peor aún usar mi tiempo de descanso para cocinar”, explica.

Su solución es utilizar el espacio de refrigeración disponible en el vehículo. “Tengo una heladera de 55 litros donde llevo congelada la comida que preparé en mi casa. Hago 40 viandas para tres semanas de viaje”, señala la camionera en Europa.

La preparación anticipada le permite aprovechar los períodos de descanso sin destinarlos a cocinar. De esta manera, busca hacer más llevadera la vida de una camionera durante recorridos que pueden extenderse durante más de 20 días.

La alimentación es solo una de las cuestiones que debe prever. Antes de salir también necesita preparar sus pertenencias y dejar listo todo lo necesario para volver a trabajar en las rutas europeas.

El consejo de Miriam para trabajar como camionero internacional en Europa

Miriam, camionera argentina en Europa: “Paso entre 22 y 24 días fuera trabajando y cuando vuelvo a casa solo estoy tres o cuatro días”. Fuente: Freepik.es

Además de mostrar su rutina, Miriam utiliza sus redes sociales para compartir recomendaciones dirigidas a quienes quieren trabajar como camionero internacional. Entre ellas, destaca una herramienta que considera fundamental: aprender inglés.

“Es casi obligatorio que te pongas a estudiar este idioma, porque te pueden mandar a Francia, Alemania, Polonia, Irlanda, y la lengua que los une a todos es inglés”, sostiene la camionera argentina en Europa.

Según explica, depender exclusivamente de aplicaciones de traducción puede dificultar situaciones cotidianas. “Dirás tengo el traductor, pero tardás el doble. Y a veces el traductor traduce mal”, advierte sobre uno de los desafíos de trabajar como camionero internacional.

Miriam reconoce que ella misma todavía encuentra obstáculos con el idioma. “Te lo dice una persona que sabe lo básico y se le complica”, cuenta. En algunas situaciones necesita apoyarse en su compañero para poder comunicarse.

Su experiencia muestra que trabajar como camionero internacional requiere mucho más que saber conducir. Los recorridos atraviesan distintos países, por lo que la comunicación se convierte en una herramienta cotidiana para resolver las necesidades que aparecen durante cada viaje.

Manejar no es todo: las otras tareas de una camionera argentina en Europa

Conducir es apenas una parte del trabajo que Miriam muestra en sus videos. La camionera argentina en Europa también debe cargar y descargar el vehículo y, en determinadas ocasiones, limpiar el tráiler que utiliza para transportar mercancías.

A esas tareas se suman el tráfico y la necesidad de controlar permanentemente el calendario de entregas. La vida de una camionera exige así combinar la conducción con distintas responsabilidades vinculadas a cada traslado.

También hay cuestiones cotidianas que se vuelven más difíciles cuando se pasan semanas en la ruta. Miriam asegura que una de las principales complicaciones del oficio es “encontrar dónde ducharse”, aunque sostiene que es un problema que puede solucionarse.

Pese a estas dificultades, asegura que disfruta de su trabajo. La camionera en Europa recuerda que al comienzo dudaba de su capacidad para desenvolverse en un oficio que le parecía especialmente exigente.

“Yo también pensaba que era demasiado difícil, que no iba a poder, pero lo logré”, admite. Desde su experiencia, busca animar a otras personas, y especialmente a más mujeres, a considerar la posibilidad de trabajar como camionero internacional.

Mientras continúa recorriendo las rutas de Europa, Miriam tiene claro cuál es su próximo objetivo profesional. “Sigo aprendiendo todos los días un poco más, la meta es ser una excelente profesional. Tú estás a una decisión de lograrlo”, concluye.