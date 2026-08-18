Qué significa que un camión prenda la luz direccional derecha y cómo responder

Al transitar por las autopistas y carreteras de México, es muy común encontrarse detrás de vehículos de carga pesada como tráilers o camiones. En tramos de dos carriles o zonas de baja visibilidad, estos gigantes del asfalto suelen activar sus luces para intentar comunicarse con los automovilistas que vienen atrás.

Sin embargo, interpretar de manera incorrecta un destello direccional en el camino puede marcar la diferencia entre realizar un rebase seguro o sufrir un grave choque de frente. Por eso es necesario saber cómo descifrar este código vial no escrito y reaccionar adecuadamente.

Qué significa que un camión prenda la luz direccional derecha y cómo responder Freepik

¿Qué significa que un camión encienda la direccional derecha en carretera?

En la cultura vial empírica de los transportistas en México, cuando un tráiler activa de forma continua su luz direccional derecha en un camino de doble sentido, te está indicando: “No intentes rebasar, existe peligro adelante”.

Debido a su altura y posición panorámica, el camionero tiene una mejor visibilidad de la vía. Con esta luz busca advertirte sobre un vehículo en sentido contrario , una curva pronunciada, un obstáculo en el camino o una reducción de carril.

No obstante, según portales de información automotriz en el país como Ciudadanos en Red y Revista Central, algunos automovilistas confunden esta señal creyendo que el camión se está orillando para darles el paso, lo cual incrementa exponencialmente el riesgo de un accidente.

¿Cómo responder ante esta señal al conducir?

Si te encuentras detrás de un transporte de carga que mantiene encendida la direccional derecha, la respuesta de conducción defensiva debe ser la siguiente:

Conserva tu distancia de seguridad : no te pegues a la parte trasera del tráiler; mantén un espacio suficiente que te permita conservar el ángulo de visión de la vía.

Abstente de sobrepasar : permanece en tu carril y respeta el aviso. No aceleres ni intentes asomarte al carril contrario hasta que la señal se apague y el tramo sea seguro.

Aumenta la precaución: prepárate para disminuir la velocidad, ya que la luz también podría avisar sobre tráfico detenido o un objeto sobre el asfalto.

¿Qué dicen los reglamentos oficiales sobre este código no escrito?

A pesar de su uso extendido entre los chóferes, ninguna norma oficial ni ley de tránsito respalda este tipo de señales. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal de México, las luces direccionales tienen el propósito exclusivo de anunciar una vuelta, un viraje o un cambio de carril, y de ninguna manera sirven para autorizar el rebase a otros automovilistas.

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El marco legal mexicano establece que la responsabilidad jurídica en un adelantamiento recae al 100% sobre el conductor que decide invadir el carril contrario. Si respondes a un “guiño” o señal informal de paso y ocurre una colisión, las autoridades de tránsito no tomarán la luz del camión como eximente de culpa.

¿Cómo varía la interpretación de las direccionales en otros países?

Este código no escrito no es universal y cambia según la región, por lo que debes extremar precauciones si conduces fuera de México o si te cruzas con transporte de carga internacional:

México, Colombia y Perú : la direccional derecha significa “no pases”, mientras que la direccional izquierda suele usarse informalmente para indicar que la vía está libre para rebasar.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: el significado es exactamente opuesto. En el Cono Sur, la direccional izquierda significa “peligro / no adelantes” (incluso respaldado por la Ley Nacional de Tránsito n.º 24.449 en Argentina), mientras que la direccional derecha avisa que el camino está despejado.

Ante estas contradicciones y el riesgo de confusión legal, la recomendación de seguridad vial es clara: utiliza las direccionales únicamente para señalar tus propias maniobras y rebasa solo cuando tengas visibilidad directa, espacio suficiente y la señalización sobre el pavimento te lo permita.