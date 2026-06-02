En esta noticia ¿Cómo fue la pelea entre la policía y la mujer embarazada?

Una mujer embarazada cayó al piso durante una intervención de la policía en Países Bajos. El hecho provocó una pelea física entre los agentes y un hombre que intentó ayudarla. Las imágenes del momento se compartieron en las redes sociales y generaron un gran impacto en el público.

El incidente ocurrió en mayo en un centro para solicitantes de asilo. Este lugar se encuentra ubicado en la localidad neerlandesa de Zeist. Las autoridades locales informaron sobre el caso a través de un comunicado oficial emitido unos días después.

¿Cómo fue la pelea entre la policía y la mujer embarazada?

Los videos grabados por testigos muestran cómo una mujer es apartada con fuerza por un oficial y tras perder el equilibrio, cae directamente al suelo. Inmediatamente después, un joven se acerca para enfrentar a los uniformados.

El hombre comenzó a pelear a golpes de puño con los oficiales presentes en el lugar. En las grabaciones se pueden observar empujones, caídas y momentos de mucha tensión. Finalmente, varios agentes lograron controlar al sujeto y lo inmovilizaron en el piso.

La policía acudió a ese centro tras recibir una denuncia por amenazas graves. También se habían reportado actos de vandalismo cometidos por una persona con un arma blanca. Los agentes explicaron que debían actuar rápido por la seguridad de todos.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales de X y Facebook. Debido a la difusión, la policía neerlandesa decidió abrir una investigación interna de forma urgente. El objetivo es analizar detalladamente el comportamiento de los uniformados.

Un vocero oficial declaró que usarán todos los videos disponibles para aclarar la situación. Quieren reconstruir la secuencia exacta de los hechos ocurridos esa noche. La investigación determinará si los policías utilizaron la fuerza de manera correcta o no .