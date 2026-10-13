Código rojo, código azul y muchos más son términos que se pueden asociar fácilmente con un significado. Sin embargo, en la aviación existen códigos específicos que no todos conocen y que pueden alertar sobre situaciones graves. Uno de ellos es el código 7500.

El código 7500 es una clave que los pilotos pueden utilizar para alertar sobre una situación particular durante el vuelo. Su significado genera intriga, ya que está relacionado con uno de los incidentes más delicados que pueden ocurrir a bordo de un avión.

Qué significa el código 7500 en aviación

Según explica la Universidad Aeronáutica de California, cuando un piloto introduce el código Squawk 7500 en el transpondedor, informa al control de tráfico aéreo (ATC) que la aeronave está siendo objeto de un acto de interferencia ilícita, como un secuestro. Esta señal permite alertar a las autoridades y activar los protocolos de seguridad correspondientes.

La situación puede implicar que el piloto esté bajo coacción o que la aeronave enfrente una amenaza que requiera intervención inmediata.

Código 7500, avión. Gemini IA.

¿Qué es un transpondedor y para qué sirve?

El transpondedor es un dispositivo electrónico que se encuentra a bordo de los aviones y permite transmitir información para que los controladores aéreos puedan identificar y seguir la aeronave.

Entre los datos que proporciona se encuentran su identificación y altitud, además de códigos específicos que permiten alertar sobre situaciones de emergencia.

El control de tráfico aéreo (ATC) utiliza códigos de cuatro dígitos, conocidos como Squawk, para distinguir distintas situaciones durante el vuelo. Mientras que algunos se emplean en operaciones habituales, otros están reservados para emergencias.

Entre ellos, el código 7500 señala un secuestro o un acto de interferencia ilícita; el 7600 indica una falla en las comunicaciones y el 7700 corresponde a una emergencia general.

El sistema permite transmitir alertas sin necesidad de que el piloto explique verbalmente la situación, algo especialmente importante cuando no puede comunicarse libremente.

¿Qué es un transpondedor y para qué sirve? Unsplash.

El caso del vuelo de Korean Air que activó una alerta de secuestro

El 11 de septiembre de 2001, en medio de la incertidumbre por los atentados en Estados Unidos, el vuelo 085 de Korean Air quedó bajo sospecha de un posible secuestro. Una confusión en las comunicaciones y la activación del código 7500 llevaron a las autoridades a tomar medidas de seguridad.

El Boeing 747, que se dirigía desde Seúl hacia Anchorage, Alaska, fue interceptado por cazas estadounidenses y escoltado hasta Whitehorse, en Canadá. Como medida preventiva, también se ordenaron evacuaciones en edificios de Alaska.

Finalmente, el avión aterrizó sin inconvenientes y las autoridades comprobaron que no había ocurrido un secuestro. El episodio mostró cómo una alerta de este tipo puede desencadenar un operativo de seguridad incluso cuando todavía no se conocen con certeza las circunstancias del incidente.

De esta forma, el código 7500 es especialmente sensible porque puede alertar sobre una amenaza a bordo sin que el piloto tenga que explicar abiertamente lo que sucede.

Sin embargo, su aparición no significa por sí sola que todos los detalles del incidente estén confirmados: las autoridades deben evaluar la situación y actuar según los protocolos de seguridad.