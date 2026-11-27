Cuando se habla de combustible diésel, hay un número que suele pasar inadvertido para muchos conductores: el cetano. Mientras que en las naftas es habitual escuchar referencias a 95 o 98 RON, los motores diésel utilizan otro parámetro para caracterizar el combustible. Entender qué significa permite saber mejor qué se está cargando y qué relación tiene ese dato con la forma en que comienza la combustión dentro del motor.

El número de cetano está relacionado con la facilidad con la que el combustible diésel se autoenciende después de ser inyectado en el aire comprimido y caliente dentro del cilindro. El estudio “Effect of Fuel Cetane Numbers on Reducing the Ignition Delay Period and Exhaust Emissions from DI Diesel Engine”, realizado por Mahmoud Mohamed El-Ghobashy El-Hagar, de Beni-Suef University, y publicado en 2020 en WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, analizó precisamente la relación entre el cetano y el tiempo que transcurre hasta que comienza la combustión.

Qué cambia cuando aumenta el número de cetano

En las condiciones evaluadas, la investigación comparó combustibles con números de cetano de 40 y 50 y encontró que el retraso de ignición disminuía al aumentar el cetano. Los investigadores también observaron cambios en la eficiencia de combustión, las emisiones, el torque y la potencia del motor.

Sin embargo, esos resultados corresponden a condiciones determinadas de ensayo y no significan que aumentar el cetano produzca exactamente los mismos efectos en todos los motores diésel.

En este escenario aparece Shell V-Power Diesel grado 3, cuya ficha técnica detalla un número de cetano de 52, medido mediante el método ASTM D613. Ese valor es uno de los parámetros utilizados para caracterizar el producto, junto con otras propiedades como su densidad, viscosidad, contenido de azufre y proporción de biodiésel.

Lionel Scaloni en una estación de Shell. Shell IA

El cetano, además, no actúa de manera aislada. Una investigación titulada “Evaluation of Auto-Ignition Characteristics of Diesel Surrogate Fuels with the Same Derived Cetane Numbers” señala que la tendencia de un combustible diésel a la autoignición es sensible tanto a sus propiedades como a las condiciones ambientales. Esto ayuda a entender por qué mirar únicamente un número no alcanza para anticipar exactamente cómo va a comportarse un combustible en cualquier motor y situación.

Qué otras características tiene Shell V-Power Diesel

Además de los 52 de cetano, el material técnico proporcionado por Shell informa que Shell V-Power Diesel cumple con las exigencias de las normas europeas para vehículos livianos y pesados equipados con motores de tecnología Euro V o superior y que está especialmente diseñado para limpiar el 100% de las partes críticas del motor.

La formulación incorpora además un mejorador de combustión que ayuda a proteger el sistema de control de emisiones EGR frente a la acumulación de depósitos. Este sistema cumple un papel relevante en el control de emisiones de los motores diésel y puede acumular residuos con el funcionamiento, por lo que este atributo constituye otro de los ejes específicos de la nueva fórmula.

Así, que un combustible tenga 52 de cetano no significa simplemente que sea “mejor” por tener un número determinado. El dato describe una propiedad vinculada con la calidad de ignición y debe interpretarse junto con las necesidades del motor y el resto de las características del producto.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.