México avanza en la renovación de su flota aérea para 2027.

Las Fuerzas Armadas de México contemplan una importante renovación de su flota aérea para 2027, con proyectos de adquisición tanto para la Secretaría de Marina (Semar) como para la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, el monto conjunto previsto para estos programas asciende a 5.838,9 millones de pesos.

El presupuesto, que debe ser aprobado por el Congreso, reúne diferentes proyectos de adquisición de aeronaves. Dentro del paquete aparecen programas para incorporar aviones y helicópteros para la Armada, además de proyectos de la Fuerza Aérea Mexicana destinados a reforzar sus capacidades de transporte, entrenamiento y otras operaciones.

En paralelo, México avanza con la incorporación de dos C-130J-30 Super Hercules, aeronaves de transporte táctico fabricadas por la empresa Lockheed Martin: la noticia fue confirmada por el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, el pasado 10 de julio.

Atención: cuánto prevé gastar el Gobierno en la renovación de su flota aérea

A partir de los documentos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, las Fuerzas Armadas contemplan 5.838,9 millones de pesos para distintos programas de adquisición de aeronaves.

La mayor parte de los recursos corresponde a la Secretaría de Marina. El principal proyecto contempla 12 aviones y 24 helicópteros, con un monto previsto de 3.249,9 millones de pesos. Además, existen otros programas de aeronaves de la dependencia que elevan el total destinado a proyectos explícitos de la Semar a 3.815,8 millones de pesos.

En el caso de la Fuerza Aérea Mexicana, el PPEF señala una partida de 437,9 millones de pesos para una aeronave de transporte pesado.

El programa de la Armada que contempla 12 aviones y 24 helicópteros representa uno de los principales componentes de esta renovación. La incorporación de estas aeronaves busca ampliar y modernizar las capacidades de la aviación naval.

La Fuerza Aérea Mexicana contempla una partida de 437,9 millones de pesos para una aeronave de transporte pesado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo llegará el C-130J-30 Super Hercules a México

La Fuerza Aérea Mexicana incorporará dos C-130J-30 Super Hercules, una versión avanzada del conocido avión de transporte C-130. La primera unidad llegaría en noviembre de 2028, según reportes de medios especializados, aunque aún no están confirmadas las fechas oficiales.

En julio de 2026, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la flota sería fortalecida con estos aviones C-130 Super Hercules, que tendrán capacidad de carga de 21 toneladas cada uno.

El anuncio se produjo durante la recepción del agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare”, que había participado en las labores de asistencia en Venezuela tras los terremotos registrados en junio de 2026.

Características del C-130J-30 Super Hercules

El C-130J-30 Super Hercules es una variante alargada del C-130J. Incorpora aproximadamente 4,5 metros adicionales de espacio de carga frente a la versión estándar y ofrece mejoras en potencia, alcance, eficiencia de combustible y capacidad de carga.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Transporte de personal y equipos

Búsqueda y rescate

Ayuda humanitaria

Evacuación médica

Extinción de incendios

Lanzamiento aéreo de carga y personal

Operaciones especiales

Inteligencia, vigilancia y reconocimiento

La capacidad de transporte será especialmente importante para las operaciones de asistencia ante desastres naturales. Durante su discurso de julio, Trevilla destacó que los dos aviones tendrán capacidad para transportar 21 toneladas de carga cada uno.