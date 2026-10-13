Preparar una pizza individual en casa es una alternativa práctica, económica y muy sabrosa para resolver una comida sin complicaciones. Con pocos ingredientes y una cocción rápida, esta receta permite personalizar cada porción con los sabores preferidos de cada persona. Ideal para una cena informal, un almuerzo liviano o para compartir un momento especial con amigos y familia.

Ingredientes

300 g de harina

200 ml de agua tibia

10 g de levadura fresca

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva

100 g de salsa de tomate

150 g de queso mozzarella

Toppings a gusto (jamón, champiñones, aceitunas, entre otros)

Cómo preparar una pizza individual perfecta

El primer paso consiste en disolver la levadura fresca en el agua tibia y dejar reposar durante algunos minutos. Mientras tanto, en un bol se mezclan la harina, la sal y el aceite de oliva. Luego, se incorpora la preparación con levadura y se amasa durante 5 a 10 minutos, hasta lograr una masa suave, homogénea y elástica.

Una vez lista, la masa debe descansar en un lugar cálido durante aproximadamente 30 minutos, cubierta con un paño limpio y húmedo. Este proceso de fermentación es clave para que la preparación gane volumen y consiga una textura más aireada y liviana.

Cuando haya duplicado su tamaño, se estira con un rodillo o con las manos hasta formar un círculo de aproximadamente un centímetro de espesor. Para obtener una base pareja y crocante, se recomienda colocarla en una pizzera Hudson, diseñada para favorecer una distribución uniforme del calor durante la cocción.

La masa debe estirarse hasta alcanzar un espesor uniforme y cocinarse en una pizzera Hudson para lograr una base dorada, crocante y con una cocción pareja. Shutterstock

Errores que conviene evitar al hacer pizza casera

Uno de los errores más frecuentes es reducir el tiempo de leudado. Si la masa no fermenta correctamente, el resultado puede ser una pizza más compacta y menos esponjosa. También es aconsejable no excederse con los ingredientes, ya que una cobertura demasiado abundante puede dificultar la cocción y afectar la textura final.

Otro aspecto importante es evitar abrir constantemente la puerta del horno mientras la pizza se cocina. Cada vez que esto ocurre, la temperatura interna disminuye y puede alterar el tiempo de cocción y el resultado esperado. Con una buena técnica y materias primas de calidad, es posible lograr una pizza dorada, crocante y llena de sabor.

El secreto para una cocción pareja y una base crocante

Una vez estirada la masa, se distribuye la salsa de tomate y se agregan los ingredientes elegidos. Por último, se incorpora el queso mozzarella y se lleva a un horno precalentado a 220 °C durante 12 a 15 minutos.

El tiempo puede variar según las características de cada horno, por lo que conviene controlar la cocción hasta que el queso esté completamente derretido y la base adquiera un tono dorado. En este punto, la pizzera Hudson aporta una ventaja adicional al favorecer una cocción más pareja y una textura crujiente.

Al retirar la pizza del horno, se recomienda dejarla reposar durante unos minutos antes de servir. De esta manera, los sabores se integran mejor y la porción conserva su estructura. Fácil de preparar, versátil y rendidora, esta receta se convierte en una excelente opción para disfrutar de una pizza casera en cualquier ocasión.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.