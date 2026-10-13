Las señales de tránsito pueden generar dudas, incluso entre quienes manejan todos los días. Una de las ellas es la que muestra a una persona caminando sobre cuadrados negros, dentro de un triángulo con borde rojo.

Aunque su dibujo es sencillo, tiene una función importante: advertir a los conductores sobre la posible presencia de peatones en el camino .

Qué significa la señal de tránsito con una persona sobre cuadrados negros, dentro de un triángulo con borde rojo

Dentro de las señales preventivas se encuentra la que representa a una persona caminando sobre cuadrados negros, dentro de un triángulo con bordes rojos.

Esta señal advierte sobre la proximidad de un cruce peatonal y alerta a los conductores para que reduzcan la velocidad y extremen las precauciones .

Se identifica como P5 y pertenece a las señales de advertencia.

A diferencia de los carteles que imponen una obligación específica, las señales preventivas advierten sobre una condición del camino que puede resultar peligrosa o inesperada.

La señal de tránsito P5 advierte sobre la proximidad de un cruce peatonal y llama a extremar las precauciones al volante. Fuente: Shutterstock ThalesAntonio

Dónde se coloca y por qué es importante reconocerla

La señal de tránsito P5, que advierte la presencia de un cruce peatonal, se coloca antes de los sectores donde los peatones pueden cruzar la calzada, para que los conductores reduzcan la velocidad y estén atentos.

Suele instalarse en:

Cercanías de escuelas y hospitales, donde hay circulación frecuente de peatones.

Cruces peatonales señalizados, especialmente en calles o avenidas con mucho tránsito.

Zonas urbanas de alto tránsito peatonal, donde puede ser necesario advertir a los conductores.

Tramos de rutas o avenidas donde existe un cruce peatonal y la visibilidad o las condiciones del camino requieren una advertencia previa.

La señal se ubica antes del cruce, a una distancia que permita al conductor advertirlo con anticipación y reaccionar a tiempo.

Qué dice la Ley 24.449 sobre la prioridad de los peatones

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, en su artículo 41, establece que los peatones tienen prioridad de paso cuando cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o por una zona peligrosa señalizada como tal, siempre que su cruce pueda verse comprometido por la circulación de un vehículo.

Esto significa que, aunque la regla general indica que en las encrucijadas se debe ceder el paso al vehículo que viene desde la derecha, esa prioridad no es absoluta y contempla excepciones, entre ellas la de los peatones.

Por eso, los conductores deben respetar el cruce peatonal y detener la marcha cuando sea necesario para evitar poner en riesgo a quienes cruzan.

La normativa también establece que la prioridad peatonal se aplica cuando el cruce se realiza de manera lícita, es decir, por los lugares habilitados o en las condiciones previstas por la ley.

Qué debe hacer el conductor cuando encuentra esta señal

La señal P.5 no equivale a un cartel de “Pare” ni establece una detención automática en el lugar donde está instalada. Advierte que se aproxima un cruce y que el conductor debe prepararse para responder a las condiciones del tránsito.

Las medidas principales son: