En la actualidad, Aeroméxico cuenta con una conexión directa entre la Ciudad de México y Roma. Sin embargo, a partir del 28 de marzo de 2027, la aerolínea ampliará su presencia en Italia con la incorporación de una nueva ruta hacia Milán.

A partir del 28 de marzo de 2027, llegar a Italia desde México será más sencillo gracias a una nueva ruta directa de Aeroméxico entre la Ciudad de México y el aeropuerto de Milán-Malpensa . El servicio contará con cuatro frecuencias semanales y permitirá viajar sin escalas en otras ciudades europeas.

El lanzamiento de la ruta se presentó en Ciudad de México durante el encuentro Una noche en Milán, realizado en Fendi Casa México. El evento contó con la participación de representantes de la Embajada de Italia, la Cámara de Comercio Italiana en México y autoridades turísticas de la capital.

La conexión representa una alternativa tanto para quienes desean conocer Italia como para los viajeros que buscan organizar un itinerario por varios países durante sus vacaciones.

Durante la presentación, el embajador italiano Alessandro Modiano destacó que una mayor conectividad aérea contribuye a estrechar los vínculos económicos, culturales y sociales entre ambos países, además de impulsar el turismo, los viajes de negocios y los intercambios académicos.

Cómo será el vuelo directo entre Ciudad de México y Milán

La nueva ruta aérea comenzará a operar el 28 de marzo de 2027, con cuatro vuelos semanales entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX) y el Aeropuerto de Milán-Malpensa (MXP).

El servicio se realizará con aviones Boeing 787 Dreamliner y convertirá a Milán en el segundo destino de Aeroméxico en Italia, después de Roma, ciudad que ya cuenta con vuelos diarios de la compañía.

La incorporación de esta conexión forma parte de la expansión de la red europea de la aerolínea y busca responder a la demanda de pasajeros que viajan por motivos laborales y turismo.

Los boletos se encuentran disponibles a través del sitio web y la aplicación de la compañía, además de agencias de viajes. En tanto, los precios, horarios y condiciones deben verificarse al momento de realizar la reserva, ya que pueden cambiar según la fecha y la disponibilidad.

En cuanto a la experiencia a bordo, la operación contempla tres categorías:

Premier One, clase ejecutiva, con 36 asientos

Aeroméxico Plus, con 27 asientos

Clase turista, con 205 plazas

Según lo informado por las autoridades, los pasajeros de Premier también pueden seleccionar su comida con anticipación mediante la aplicación en los vuelos de larga distancia.

Una nueva alternativa para viajar a Europa

La conexión directa entre Ciudad de México y Milán amplía las opciones para quienes desean descubrir Italia, asistir a eventos internacionales, explorar propuestas gastronómicas o recorrer varios países durante un mismo viaje.

Más allá de su impacto turístico, la ruta también busca fortalecer los vínculos entre ambos países y generar nuevas oportunidades para los intercambios comerciales, culturales y educativos.

Para los viajeros mexicanos, Milán se suma como una nueva puerta de entrada a Europa, con la ventaja de combinar arte, moda, arquitectura y gastronomía en una misma ciudad, además de ofrecer conexiones para visitar otras regiones italianas y destinos alpinos.

Se sugiere planificar el viaje con anticipación, especialmente si coincide con períodos de alta demanda.

Qué hacer en Milán: arte, diseño y gastronomía

Para quienes planean su visita primera vez, la ciudad ofrece una combinación particular de historia y modernidad. A diferencia de Roma o Florencia, su identidad está vinculada con la innovación, la industria creativa y las tendencias contemporáneas, sin dejar de lado su patrimonio arquitectónico y artístico.

Uno de los momentos más atractivos para conocerla es la primavera, cuando se celebra la Milan Design Week, un evento internacional que reúne a diseñadores, arquitectos, marcas y profesionales creativos del mundo.

La programación gira en torno a dos grandes acontecimientos:

Salone del Mobile Milano , una de las ferias más reconocidas a nivel internacional en materia de mobiliario y diseño de interiores.

Fuorisalone, una propuesta que extiende las actividades a distintos barrios, edificios, galerías y espacios públicos de la ciudad.

Durante esta semana, el diseño se integra mediante instalaciones, muestras y experiencias que exploran disciplinas como la arquitectura, la iluminación, el mobiliario y las nuevas tendencias creativas.

En cuanto a la gastronomía, se destaca una combinación de tradiciones culinarias de distintas regiones de Italia. Desde mediados del siglo XIX y, especialmente, durante el siglo XX, la ciudad recibió numerosas corrientes migratorias provenientes de diferentes puntos, por lo que son amplias las raíces culturales y especialidades gastronómicas.

Por eso, aunque Milán se encuentra en el norte italiano, sus restaurantes ofrecen mucho más que platos típicos de Lombardía. Es posible disfrutar de una auténtica pizza napolitana, probar los arancini sicilianos -bolas de arroz rellenas y rebozadas- o degustar un tradicional bistec a la florentina, característico de la Toscana.

Entre sus ingredientes más representativos se encuentran los quesos, las carnes vacunas, los embutidos y la polenta , una preparación a base de harina de maíz que ocupa un lugar destacado en la gastronomía del norte de Italia como alternativa a la pasta, más característica de otras regiones.

A estos productos se suman ingredientes como el lardo, elaborado a partir de grasa de cerdo curada, y distintas variedades de carnes preparadas mediante recetas tradicionales. El resultado es una cocina abundante, vinculada con los productos locales y las costumbres de montaña, que convive con la diversidad gastronómica aportada por las distintas comunidades que hicieron de Milán su hogar.