Las señales de tránsito cumplen una función clave para anticipar cambios en el camino y ayudar a prevenir accidentes. En Estados Unidos, algunas advierten sobre curvas, cruces o modificaciones en el ancho de la calzada que los conductores deben reconocer a tiempo.

En este sentido, una de ellas es la señal amarilla que tiene dos líneas negras que se acercan entre sí hacia el centro. Aunque su dibujo puede parecer el de una calle angosta, su significado está relacionado con una condición específica de la carretera que se encuentra más adelante.

Esta señal está incluida en el manual oficial de dispositivos de control del tránsito de Estados Unidos; y conocer qué indica y cómo actuar al encontrarla permite comprender mejor las advertencias viales y conducir con mayor precaución.

Qué significa la señal de tránsito amarilla con dos líneas negras que se juntan en el medio

La señal amarilla que muestra dos líneas negras que se aproximan entre sí advierte que la carretera se estrecha más adelante. En el sistema de señalización vial de Estados Unidos, está identificada como W5-1 y figura en el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), elaborado por la Administración Federal de Carreteras (FHWA).

Según la sección 2C.17 de la 11ᵃ edición del manual, esta señal se utiliza como advertencia previa en caminos de dos carriles donde el ancho del pavimento se reduce abruptamente, hasta el punto de que los vehículos que circulan en sentidos opuestos no pueden atravesar simultáneamente el tramo angosto sin reducir la velocidad.

En algunos casos, la señal Road Narrows aparece acompañada de una indicación de velocidad recomendada como 30km/h Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Qué deben hacer los conductores cuando ven esta señal en la carretera

Al encontrar esta señal, los conductores deben prestar atención a la reducción del ancho de la calzada y adaptar la velocidad a las condiciones del camino. En este sentido, el objetivo es anticipar el estrechamiento y evitar llegar al sector sin tiempo suficiente para maniobrar de manera segura.

La FHWA contempla que la señal pueda complementarse con indicadores visuales adicionales para destacar el cambio en la vía. Además, establece que puede acompañarse de una señal de velocidad recomendada cuando las condiciones lo justifiquen para que, de esta manera, los conductores puedan atravesar el tramo con la precaución correspondiente.