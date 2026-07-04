Qué significa la señal de tránsito que tiene la letra E doblemente tachada y por qué es importante saberlo: no es prohibido estacionarse Fuente: Shutterstock / Canva

Entre las señales de tránsito más comunes hay una que suele generar confusión entre los conductores: la que muestra una letra “E” con dos líneas rojas cruzadas. Muchas personas creen que simplemente indica “prohibido estacionar”, pero en realidad su significado es más estricto y desconocerlo puede derivar en una multa.

Esta señal forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y tiene como objetivo ordenar la circulación y garantizar la seguridad en calles, avenidas y rutas.

Qué significa la señal con la letra E doblemente tachada

La señal que muestra una “E” atravesada por dos franjas rojas en forma de cruz indica prohibido estacionar y detenerse.

Qué significa la señal de tránsito que tiene la letra E doblemente tachada y por qué es importante saberlo: no es prohibido estacionarse Fuente: Shutterstock / Canva

Es decir, en ese lugar no está permitido dejar el vehículo estacionado ni detenerlo, aunque sea por unos pocos segundos para subir o bajar pasajeros, descargar objetos o realizar cualquier otra maniobra.

Se trata de una restricción más amplia que la clásica señal de “prohibido estacionar”, ya que elimina cualquier posibilidad de detener el vehículo, salvo en casos de emergencia o cuando exista una indicación expresa de una autoridad de tránsito.

En qué se diferencia de la señal de prohibido estacionar

Aunque ambas señales son muy parecidas, tienen diferencias importantes.

La señal de prohibido estacionar permite detener el vehículo durante un breve lapso para realizar maniobras rápidas, siempre que el conductor permanezca al volante y no obstaculice la circulación.

Qué significa la señal de tránsito que tiene la letra E doblemente tachada y por qué es importante saberlo: no es prohibido estacionarse Fuente: Archivo

En cambio, la señal con la E doblemente tachada prohíbe tanto el estacionamiento como la detención del vehículo.

Por ese motivo, suele colocarse en sectores donde mantener libre la calzada resulta fundamental para garantizar la circulación o el acceso de vehículos de emergencia .

Dónde suele encontrarse esta señal de tránsito

La prohibición de detenerse y estacionar suele instalarse en lugares donde cualquier vehículo detenido podría generar riesgos o entorpecer el tránsito.

Es habitual verla en:

Accesos a hospitales.

Entradas y salidas de estaciones de bomberos.

Cercanías de túneles y puentes.

Curvas con poca visibilidad.

Paradas exclusivas del transporte público.

Sectores de alto flujo vehicular.

Respetar esta señal contribuye a mantener despejada la vía y evitar situaciones peligrosas.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre estas señales

El Sistema de Señalización Vial Uniforme, contemplado por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, establece que las señales reglamentarias tienen carácter obligatorio y su incumplimiento constituye una infracción.

Dentro de este grupo se encuentran las señales que indican prohibiciones, restricciones y prioridades de circulación , como la que impide estacionar y detenerse.

Por eso, conocer su significado no solo ayuda a evitar multas, sino a prevenir accidentes en rutas, avenidas y autopistas.