Qué significa la señal de tránsito de un camión con una flecha y por qué es importante prestarle atención en la ruta Fuente: Canva

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes, especialmente en rutas y autopistas donde conviven vehículos de distinto porte y velocidad.

Entre ellas hay una que suele generar dudas entre los conductores: la que muestra la silueta de un camión acompañada por una flecha.

Aunque muchos la pasan por alto, conocer su significado es clave para circular de manera segura y respetar las normas de tránsito .

¿Qué indica la señal de tránsito de un camión con una flecha?

La señal que muestra un camión junto a una flecha hacia la derecha indica “Tránsito pesado a la derecha”. Forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y señala que los vehículos de gran porte, como camiones y otros transportes pesados, deben circular por el carril derecho de la calzada .

Qué significa la señal de tránsito de un camión con una flecha y por qué es importante prestarle atención en la ruta Fuente: Canva

El objetivo de esta señal es mejorar la seguridad vial y favorecer una circulación más ordenada, de modo tal que, al mantener el tránsito pesado sobre el carril lento, se evita que los vehículos de menor velocidad obstaculicen el flujo del resto del tránsito, especialmente en autopistas y rutas con varios carriles.

Además de agilizar la circulación, esta medida reduce las maniobras de sobrepaso, mejora la visibilidad para el resto de los conductores y disminuye el riesgo de siniestros provocados por diferencias de velocidad entre vehículos pesados y livianos.

¿Qué indican las señales reglamentarias de tránsito y por qué son obligatorias?

Las señales reglamentarias de tránsito tienen la función de informar a los conductores sobre normas de cumplimiento obligatorio.

Las mismas, indican prohibiciones, restricciones o prioridades de circulación, por lo que ignorarlas constituye una infracción a las normas viales.

Qué significa la señal de tránsito de un camión con una flecha y por qué es importante prestarle atención en la ruta Fuente: Ley de Tránsito

Se identifican fácilmente por su diseño, ya que suelen presentar fondo blanco, símbolos negros y detalles en rojo, como anillos o líneas diagonales que resaltan la prohibición o limitación correspondiente.

Dentro de este grupo existen tres grandes categorías:

Señales de prohibición:

Informan acciones que no están permitidas, como girar, estacionar o adelantar.

Qué significa la señal de tránsito de un camión con una flecha y por qué es importante prestarle atención en la ruta Fuente: Ley de Tránsito

Señales de restricción:

Establecen límites relacionados con la velocidad máxima, el peso o tamaño de los vehículos, el uso de determinados carriles o las zonas habilitadas para estacionar.

Qué significa la señal de tránsito de un camión con una flecha y por qué es importante prestarle atención en la ruta Fuente: Ley de Tránsito

Señales de prioridad:

Determinan quién tiene preferencia de paso en cruces, intersecciones o determinados tramos de la vía, reforzando el orden de circulación para evitar accidentes.