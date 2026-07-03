Qué significa la señal de tránsito que tiene una flecha negra y otra roja: es fundamental para prevenir accidentes Fuente: Canva

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes, especialmente en rutas y autopistas donde conviven vehículos de distinto porte y velocidad.

Entre ellas hay una que suele generar dudas entre los conductores: la que muestra una flecha negra y otra roja, ambas en sentidos opuestos.

Qué significa la señal de tránsito que tiene una flecha negra y otra roja: es fundamental para prevenir accidentes Fuente: Canva

Aunque muchos la pasan por alto, conocer su significado es clave para circular de manera segura y respetar las normas de tránsito .

¿Qué significa la señal de tránsito de dos flechas?

La señal que muestra una flecha negra y otra roja y en sentidos opuestos indica “Preferencia de avance”. Forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y señala que el vehículo que viaja en sentido opuesto tiene prioridad de paso .

El objetivo de esta señal es mejorar la seguridad vial y favorecer una circulación más ordenada, de modo tal que, al establecerse la prioridad de paso, se evita que los vehículos se crucen de carril o se produzcan maniobras bruscas.

Qué significa la señal de tránsito que tiene una flecha negra y otra roja: es fundamental para prevenir accidentes Fuente: Canva

Además de agilizar la circulación mejora la visibilidad para el resto de los conductores y disminuye el riesgo de siniestros provocados por diferencias de velocidad entre los vehículos.

¿Qué indican las señales reglamentarias de tránsito y por qué son obligatorias?

Las señales reglamentarias de tránsito tienen la función de informar a los conductores sobre normas de cumplimiento obligatorio.

Las mismas, indican prohibiciones, restricciones o prioridades de circulación, por lo que ignorarlas constituye una infracción a las normas viales.

Qué significa la señal de tránsito de un camión con una flecha y por qué es importante prestarle atención en la ruta Fuente: Ley de Tránsito

Se identifican fácilmente por su diseño, ya que suelen presentar fondo blanco, símbolos negros y detalles en rojo, como anillos o líneas diagonales que resaltan la prohibición o limitación correspondiente.

Dentro de este grupo existen tres grandes categorías:

Señales de prohibición:

Informan acciones que no están permitidas, como girar, estacionar o adelantar.

Qué significa la señal de tránsito de un camión con una flecha y por qué es importante prestarle atención en la ruta Fuente: Ley de Tránsito

Señales de restricción:

Establecen límites relacionados con la velocidad máxima, el peso o tamaño de los vehículos, el uso de determinados carriles o las zonas habilitadas para estacionar.

Qué significa la señal de tránsito de un camión con una flecha y por qué es importante prestarle atención en la ruta Fuente: Ley de Tránsito

Señales de prioridad:

Determinan quién tiene preferencia de paso en cruces, intersecciones o determinados tramos de la vía, reforzando el orden de circulación para evitar accidentes.