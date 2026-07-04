El óxido es uno de los principales enemigos de las superficies metálicas, afectando cubiertos, pulseras y griferías en baños y herramientas.

En este sentido, hay una pregunta muy recurrente y gira en torno a cómo hacer para quitarlo correctamente para poder seguir utilizando las herramientas y no tener que gastar dinero en nuevos elementos.

Ni bicarbonato ni vinagre: el truco de los herreros para eliminar el óxido de las herramientas y dejarlas relucientes como el primer día Fuente: Shutterstock

Afortunadamente, hay métodos más efectivos y rápidos para devolver a esos objetos su aspecto original, ya que permite eliminar el óxido de forma sencilla y sin complicaciones.

¿Cuáles son las causas de la formación de óxido?

El óxido se forma cuando el metal entra en contacto con la humedad y el oxígeno, creando una reacción química llamada oxidación. Esto ocurre de la siguiente manera:

Presencia de agua : el agua o la humedad permiten que el oxígeno del aire se una al metal, provocando la oxidación.

: el agua o la humedad permiten que el oxígeno del aire se una al metal, provocando la oxidación. Contactos prolongados con la humedad : elementos que están a menudo en contacto con agua, como grifos, herramientas o cubiertos, son más propensos a oxidarse.

: elementos que están a menudo en contacto con agua, como grifos, herramientas o cubiertos, son más propensos a oxidarse. Contaminantes en el aire : partículas de sal, como las que se encuentran en zonas costeras, aceleran el proceso de oxidación.

: partículas de sal, como las que se encuentran en zonas costeras, aceleran el proceso de oxidación. Condiciones de almacenamiento: la falta de ventilación en lugares húmedos, como baños o sótanos, favorece la acumulación de óxido.

El truco para eliminar el óxido de las herramientas

Existen varios métodos para eliminar el óxido de manera rápida, pero hay un truco a base de limón y sal que permite remover la oxidación de una manera muy efectiva.

Ni bicarbonato ni vinagre: el truco de los herreros para eliminar el óxido de las herramientas y dejarlas relucientes como el primer día Fuente: Shutterstock

El proceso paso a paso:

Exprimí el jugo de 1 limón en un recipiente. Agregá 2 o 3 cucharadas de sal gruesa (también puede ser sal fina). Mezclá hasta formar una pasta ligeramente espesa. Aplicá la preparación directamente sobre las zonas oxidadas de la herramienta. Dejá actuar entre 30 y 60 minutos para que el ácido cítrico y la sal aflojen el óxido. Frotá con un cepillo de cerdas duras o una esponja metálica. Enjuagá con agua, secá completamente la herramienta y aplicá unas gotas de aceite lubricante para proteger el metal y prevenir la aparición de nuevo óxido.

¿Por qué el vinagre y el bicarbonato no son la mejor opción para quitar óxido?

Aunque el vinagre y el bicarbonato son remedios caseros comunes para eliminar el óxido, su efectividad es limitada y, en ocasiones, pueden dañar superficies sensibles.

Los productos comerciales diseñados para desoxidación están formulados para tratar la oxidación de forma más efectiva y segura.