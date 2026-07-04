Alerta conductores | Confirmaron un nuevo aumento para las multas de tránsito: cuánto salen a partir de ahora y cuál es la más cara Fuente: Archivo

Las multas de tránsito volvieron a aumentar en la provincia de Buenos Aires y algunas infracciones ya superan los $2,2 millones. La actualización regirá hasta el 31 de agosto de 2026 y responde al nuevo valor de la Unidad Fija (UF), el índice que determina el monto de todas las sanciones viales.

El nuevo cuadro tarifario estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 e impacta en todas las infracciones previstas por la normativa provincial, desde circular sin seguro hasta el exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol.

Cuánto vale la Unidad Fija en la provincia de Buenos Aires

Desde julio y hasta el 31 de agosto de 2026, la Unidad Fija (UF) pasó a costar $2.271.

Alerta conductores | Confirmaron un nuevo aumento para las multas de tránsito: cuánto salen a partir de ahora y cuál es la más cara Fuente: Archivo

Este valor equivale al precio de un litro de nafta premium comercializado en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) y es el indicador que utiliza la provincia para determinar el monto de las multas de tránsito.

Como la UF se actualiza cada dos meses según el precio del combustible, las sanciones económicas también aumentan de manera bimestral .

Cuánto costarán las multas de tránsito en julio de 2026

Con la actualización de la Unidad Fija, estos serán los nuevos valores de las principales infracciones:

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100 .

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100 .

Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100 .

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $227.100 y $454.200 .

Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500 .

Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500 .

No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500 .

Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $340.650 y $2.271.000 .

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000 .

Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000 .

Circular sin la VTV vigente (300 a 1.000 UF): entre $681.300 y $2.271.000.

Las infracciones más graves continúan teniendo un tope máximo superior a los 2,2 millones de pesos.

Sistema de scoring: cuántos puntos se descuentan por cada infracción

Además de las multas económicas, en la provincia de Buenos Aires continúa vigente el sistema de scoring, mediante el cual cada conductor dispone inicialmente de 20 puntos en su licencia de conducir.

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Cada infracción implica un descuento determinado y, si el conductor pierde la totalidad de los puntos, su licencia queda inhabilitada.

Las principales quitas son las siguientes:

Infracciones que descuentan 4 puntos

Circular sin la VTV vigente.

Circular sin cinturón de seguridad.

Infracciones que descuentan 5 puntos

Conducir con la licencia vencida.

Circular sin casco.

No respetar los semáforos.

Superar los límites de velocidad en menos del 30 %.

Infracciones que descuentan 10 puntos

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos.

Manejar bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o determinados medicamentos.

Exceder los límites de velocidad en más del 30 %.

Infracciones que descuentan los 20 puntos

Conducir con la licencia suspendida o estando inhabilitado.

Participar u organizar competencias ilegales de velocidad o destreza en la vía pública.

Qué pasa si un conductor pierde todos los puntos

Cuando un conductor llega a cero puntos, la licencia queda inhabilitada por 60 días.

Si una vez rehabilitada vuelve a perder la totalidad del puntaje, la sanción aumenta a 120 días, y las inhabilitaciones continúan incrementándose de forma progresiva en caso de reincidencia.

Por ese motivo, además del impacto económico que representan las nuevas multas, las infracciones también pueden afectar la posibilidad de seguir conduciendo legalmente.