Qué significa la señal de tránsito de dos autos tachados que salva vidas y es clave para evitar accidentes en la ruta Fuente: IA

Es muy común que cuando se realiza un viaje en la ruta aparezcan diferentes señales de tránsito y una de las que se presenta con mayor frecuencia es aquella que muestra a dos autos tachados.

En este sentido, es importante saber qué quiere decir y por qué esta señal en particular cumple un rol fundamental en la prevención de accidentes de tránsito.

Qué quiere decir la señal de dos autos tachados

La señal de tránsito que muestra a dos autos y una línea diagonal tachándolos significa que “está prohibido adelantar”. La misma se utiliza en aquellas rutas que son doble mano e impide el sobrepaso de vehículos .

Qué significa la señal de tránsito de dos autos tachados que salva vidas y es clave para evitar accidentes en la ruta Fuente: IA

De tal modo, este tipo de indicaciones forma parte de las “Señales de Prohibición” del Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Ley de Tránsito Número 24.449 y debe ser respetada por todos los conductores.

La importancia de esta señal de prohibición para salvar vidas

En muchas ocasiones se han dado siniestros viales en las rutas en la que dos autos impactaron de frente y en la gran mayoría de los casos, esto se dio porque uno de los dos cambió de carril para sobrepasar a otro vehículo y chocó con aquel que iba en la otra mano.

Por este motivo, y para minimizar los riesgos de sufrir un accidente, es importante cumplir con las indicaciones de tránsito al circular por las rutas del país.

Qué tipos de señales de tránsito existen

Las señales de tránsito hacen referencia a todo aquello que los conductores deben tener en cuanta al momento de circular.

Qué significa la señal de tránsito de dos autos tachados que salva vidas y es clave para evitar accidentes en la ruta Fuente: Archivo

Existen de varios y es importante conocer de qué se trata cada una.

Las señales de tránsito que hay