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Es muy común que cuando se realiza un viaje en la ruta aparezcan diferentes señales de tránsito y una de las que se presenta con mayor frecuencia es aquella que muestra a dos autos tachados.
En este sentido, es importante saber qué quiere decir y por qué esta señal en particular cumple un rol fundamental en la prevención de accidentes de tránsito.
Qué quiere decir la señal de dos autos tachados
La señal de tránsito que muestra a dos autos y una línea diagonal tachándolos significa que “está prohibido adelantar”. La misma se utiliza en aquellas rutas que son doble mano e impide el sobrepaso de vehículos.
De tal modo, este tipo de indicaciones forma parte de las “Señales de Prohibición” del Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Ley de Tránsito Número 24.449 y debe ser respetada por todos los conductores.
La importancia de esta señal de prohibición para salvar vidas
En muchas ocasiones se han dado siniestros viales en las rutas en la que dos autos impactaron de frente y en la gran mayoría de los casos, esto se dio porque uno de los dos cambió de carril para sobrepasar a otro vehículo y chocó con aquel que iba en la otra mano.
Por este motivo, y para minimizar los riesgos de sufrir un accidente, es importante cumplir con las indicaciones de tránsito al circular por las rutas del país.
Qué tipos de señales de tránsito existen
Las señales de tránsito hacen referencia a todo aquello que los conductores deben tener en cuanta al momento de circular.
Existen de varios y es importante conocer de qué se trata cada una.
Las señales de tránsito que hay
- Señales de prohibición: indican las acciones que están totalmente prohibidas y que no pueden realizarse bajo ninguna circunstancia.
- Señales de restricción: establecen los límites permitidos para determinadas características de los vehículos, como peso, altura, ancho o velocidad.
- Señales de prioridad: informan qué vehículo o movimiento tiene preferencia de paso en un determinado punto de la vía.
- Señales preventivas: advierten sobre riesgos o situaciones que requieren extremar la precaución antes de continuar la marcha.
- Señales de máximo peligro: alertan sobre zonas especialmente peligrosas donde el conductor debe aumentar al máximo las medidas de seguridad.
- Señales físicas: informan sobre las características de la vía, como curvas, pendientes, puentes o cambios en el camino, para que el conductor pueda anticiparse.
- Señales informativas: brindan información útil para orientar al conductor durante el recorrido, incluyendo servicios, destinos y características de la vía.
- Señales con nomenclatura vial y urbana: indican nombres de calles, rutas, direcciones, alturas y distancias entre distintos puntos.
- Señales con información turística o de servicios: identifican lugares de interés, estaciones de servicio, hospitales, alojamientos, restaurantes y otros servicios disponibles para los conductores.