Poner saquitos de té usados en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente. Shutterstock

Después de preparar una taza de té, la mayoría de las personas tira el saquito a la basura. Sin embargo, ese pequeño residuo todavía puede tener un segundo uso muy útil dentro del hogar.

De hecho, expertos en limpieza recomiendan colocarlo en la heladera para aprovechar una propiedad que ayuda a mantener el ambiente mucho más fresco.

Poner saquitos de té usados en la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente. IA

Se trata de un truco casero, económico y fácil de aplicar que permite neutralizar malos olores sin recurrir a productos químicos , además de contribuir a mantener el interior de la heladera en mejores condiciones.

¿Para qué sirve poner saquitos de té usados en la heladera?

Los saquitos de té, especialmente los de té negro o té verde, conservan parte de sus hojas incluso después de haber sido utilizados. Esas hojas poseen una gran capacidad para absorber la humedad y capturar las moléculas responsables de los malos olores.

Al colocarlos dentro de la heladera, actúan como un desodorizante natural que ayuda a eliminar los aromas provenientes de alimentos como:

Quesos.

Cebolla.

Ajo.

Pescados.

Comidas preparadas.

Frutas y verduras almacenadas durante varios días.

De esta manera, el interior del electrodoméstico mantiene un aroma mucho más limpio y agradable.

Cómo usar correctamente los saquitos de té

Para que el truco funcione correctamente, es importante seguir algunos pasos sencillos :

Utilizar saquitos de té que ya hayan sido usados.

Dejarlos secar completamente antes de colocarlos en la heladera para evitar la aparición de humedad.

Poner uno o dos saquitos sobre un plato pequeño o dentro de un recipiente abierto.

Ubicarlos en uno de los estantes o en un rincón donde no molesten.

Reemplazarlos cada cinco o siete días para mantener su capacidad de absorción.

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Es un método completamente natural que no altera el olor ni el sabor de los alimentos.

Un complemento para mantener la heladera limpia

Si bien los saquitos de té ayudan a neutralizar los malos olores, los especialistas aclaran que no reemplazan la limpieza periódica de la heladera.

Para obtener mejores resultados, recomiendan:

Limpiar los estantes de forma regular.

Retirar alimentos vencidos o en mal estado.

Guardar las comidas en recipientes herméticos.

Secar rápidamente cualquier derrame.

Realizar una limpieza profunda cada cierto tiempo con agua tibia y bicarbonato de sodio.

La combinación de estos hábitos con el uso de saquitos de té permite conservar el interior de la heladera más higiénico y libre de olores desagradables .

¿Por qué este truco casero se volvió tan popular?

Además de ser efectivo, este método tiene una ventaja importante: permite reutilizar un producto que normalmente termina en la basura.

Al aprovechar la capacidad absorbente de las hojas de té, se consigue una solución sustentable, económica y sencilla para mejorar el ambiente dentro de la heladera sin necesidad de comprar desodorantes comerciales.

Por eso, cada vez más personas incorporan este truco a la limpieza diaria del hogar, logrando una heladera con menos humedad, menos olores y un aroma mucho más fresco de forma completamente natural.