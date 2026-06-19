Confirmado por Tránsito | Parece una señal más, pero ignorarla puede acarrear una sanción de 200 euros

Muchas señales de tráfico pasan desapercibidas para los conductores porque no aparecen a diario en las rutas habituales. Sin embargo, una de ellas genera especial confusión: la señal R-200, un cartel circular con borde rojo y una franja negra horizontal en el centro.

Aunque parece “una señal más”, ignorarla puede suponer una multa de 200 euros, tal como confirma el Reglamento de Tráfico.

Confirmado por Tránsito | Parece una señal más, pero ignorarla puede acarrear una sanción de 200 euros. (foto: DGT).

¿Qué significa esta señal R-200?

La señal R-200 indica prohibición de pasar sin detenerse completamente. Su diseño es claro: el círculo rojo exterior representa una prohibición, mientras que la raya negra horizontal enfatiza la necesidad de parar del todo antes de continuar.

No se trata de un stop convencional ni de un ceda el paso, ya que no regula intersecciones de vías. Simplemente obliga al conductor a detener el vehículo por completo en el punto indicado.

Esta señal establece un punto de control obligatorio. Por eso suele aparecer en lugares donde las autoridades necesitan verificar documentos, realizar inspecciones o cobrar tarifas. Los sitios más habituales donde se encuentra son:

Aduanas

Puestos de policía

Puertos

Instalaciones industriales

Puestos fronterizos

Controles policiales

Peajes.

Es especialmente frecuente en accesos a zonas de seguridad controlada. Los conductores extranjeros que entran en España con su vehículo a menudo se confunden al verla por primera vez.

¿Por qué muchos conductores ignoran la señal?

Según profesores de autoescuela, pocos conductores recuerdan el significado exacto de la R-200. Al ser poco habitual en carreteras convencionales, se olvida con el tiempo.

Su aspecto sencillo hace que algunos la confundan con otras señales circulares rojas o incluso crean que es una indicación menor. Sin embargo, las autoridades recuerdan que conocerla es clave para evitar problemas y sanciones.

Existe una regla de oro de las señales: todas las señales con círculo rojo en el borde indican una prohibición. En el caso de la R-200, la prohibición concreta es “pasar sin parar”.

Confirmado | Anularán las multas de tránsito de todos los conductores que hayan pasado por esta autovía. Foto: EFE

La multa por no respetar la señal R-200

No detenerse completamente al ver la R-200 se considera una infracción grave de tráfico. La sanción económica asciende a 200 euros. Un detalle importante es que la multa no conlleva retirada de puntos del carnet de conducir.

Aun así, detenerse es obligatorio y hacerlo evita tanto la sanción como posibles complicaciones en controles de seguridad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda revisar periódicamente las señales menos frecuentes para evitar sorpresas.

Señales similares que también generan dudas

Existe una señal muy parecida pero “vacía”: un círculo rojo sin ningún símbolo en el centro (R-100). Esta indica prohibición total de circulación en ambos sentidos para todo tipo de vehículos y también conlleva multa de 200 euros.

Otras variantes incluyen símbolos de vehículos específicos (coches, motos, ciclomotores), limitando la prohibición solo a determinados medios de transporte.