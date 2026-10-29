La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el mes de noviembre.
La prestación aumenta mes a mes según la ley de movilidad, que toma como referencia el IPC de septiembre publicado por el INDEC. En este contexto, también se pagará la Tarjeta Alimentar a quienes tengan hijos a cargo de hasta 17 años.
Cuánto cobra la AUH en noviembre
El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano informó que la asignación incrementará 1,93% durante el onceavo mes del año, por lo que pasará a ser un monto bruto de $ 159.611. Del total se liquidará el 80% equivalente a $ 127.688,80 y el 20% restante aguardará la presentación de la Libreta AUH.
Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad trepará a un monto bruto de $ 519.704, lo que significa que los beneficiarios recibirán un neto de $ 415.763.
Cuánto cobran los titulares de la AUH por la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar es una prestación pagada a las madres con hijos de hasta 17 años, pero a diferencia del haber no incrementa mes a mes en el marco de la fórmula de movilidad. La última actualización contempló una suba de 38% y fue en mayo de 2026.
Los montos del programa dependen de la cantidad de hijos:
- Embarazadas y familias con 1 hijo: $ 72.250
- Familias con 2 hijos: $ 113.299
- Familias con 3 hijos o más: $ 149.425
De esta manera, una madre (entre haber más prestación alimentaria) con un hijo percibirá un ingreso total de $ 199.938,80; con dos hijos, $ 240.987; y con tres hijos, $ 277.113.
Cambia la Libreta AUH a partir de noviembre: cómo será la presentación
El Gobierno cambió el mecanismo de verificación de la Libreta AUH a partir de noviembre. La información se constatará según la edad de los menores:
- Para los niños y adolescentes de 5 a 17 años: ANSES recibirá de forma automática los datos vinculados el cumplimiento de las condiciones de educación y salud.
- Para los menores de 4 años, inclusive, se utilizará la información sanitaria para verificar los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación.
De esta manera, la Libreta solo será necesaria cuando el Estado no pueda verificar los datos correspondientes de forma automática.