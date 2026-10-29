Oficial | Cuanto cobra la AUH en noviembre con aumento confirmado y Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el mes de noviembre.

La prestación aumenta mes a mes según la ley de movilidad, que toma como referencia el IPC de septiembre publicado por el INDEC. En este contexto, también se pagará la Tarjeta Alimentar a quienes tengan hijos a cargo de hasta 17 años.

Cuánto cobra la AUH en noviembre

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano informó que la asignación incrementará 1,93% durante el onceavo mes del año, por lo que pasará a ser un monto bruto de $ 159.611. Del total se liquidará el 80% equivalente a $ 127.688,80 y el 20% restante aguardará la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad trepará a un monto bruto de $ 519.704, lo que significa que los beneficiarios recibirán un neto de $ 415.763.

Oficial | Cuanto cobra la AUH en noviembre con aumento confirmado y Tarjeta Alimentar. ANSES

Cuánto cobran los titulares de la AUH por la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar es una prestación pagada a las madres con hijos de hasta 17 años, pero a diferencia del haber no incrementa mes a mes en el marco de la fórmula de movilidad. La última actualización contempló una suba de 38% y fue en mayo de 2026.

Oficial | Cuanto cobra la AUH en noviembre con aumento confirmado y Tarjeta Alimentar. Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Los montos del programa dependen de la cantidad de hijos:

Embarazadas y familias con 1 hijo: $ 72.250

Familias con 2 hijos: $ 113.299

Familias con 3 hijos o más: $ 149.425

De esta manera, una madre (entre haber más prestación alimentaria) con un hijo percibirá un ingreso total de $ 199.938,80; con dos hijos, $ 240.987; y con tres hijos, $ 277.113.

Cambia la Libreta AUH a partir de noviembre: cómo será la presentación

El Gobierno cambió el mecanismo de verificación de la Libreta AUH a partir de noviembre. La información se constatará según la edad de los menores:

Para los niños y adolescentes de 5 a 17 años: ANSES recibirá de forma automática los datos vinculados el cumplimiento de las condiciones de educación y salud.

Para los menores de 4 años, inclusive, se utilizará la información sanitaria para verificar los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación.

De esta manera, la Libreta solo será necesaria cuando el Estado no pueda verificar los datos correspondientes de forma automática.