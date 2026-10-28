Cómo quitar la grasa de las ollas de manera casera.

El café usado y el bicarbonato pueden convertirse en aliados para limpiar la grasa ligera de las ollas y las sartenes. El canal de YouTube @EcologiaVerde compartió un truco casero que permite aprovechar estos dos ingredientes, reducir residuos y facilitar algunas tareas de limpieza del hogar.

Los restos de café que quedan después de preparar una infusión suelen terminar en la basura. Sin embargo, pueden tener una segunda utilidad en el hogar si se combinan con bicarbonato de sodio, un ingrediente habitual en los trucos de limpieza doméstica.

Cómo quitar la grasa de las ollas con bicarbonato y café

El secreto de esta preparación está en la acción complementaria de sus ingredientes: el bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave, mientras que los restos de café aportan partículas que ayudan a arrastrar la suciedad durante el frotado.

Según el procedimiento difundido por el canal, la mezcla puede utilizarse para tratar restos de grasa ligera en utensilios de cocina.

No obstante, su eficacia depende del tipo de suciedad y del material que se quiera limpiar: para las manchas difíciles o la comida quemada, puede ser necesario recurrir a un producto específico.

Cómo preparar la mezcla de café usado y bicarbonato paso a paso

La preparación es sencilla y permite aprovechar ingredientes que suelen estar disponibles en casa. Para ponerla en práctica, hay que seguir estos pasos:

1. Dejar secar los posos: después de preparar el café, reservar los restos y dejarlos secar parcialmente.

2. Incorporar los ingredientes: mezclar dos cucharadas de café usado con una cucharada de bicarbonato de sodio en un recipiente pequeño.

3. Integrar la preparación: remover hasta conseguir una mezcla homogénea. Si se necesita una consistencia más pastosa, se pueden añadir unas gotas de agua.

4. Aplicar sobre la superficie: extender una pequeña cantidad en la zona con grasa, únicamente si el material admite este tipo de limpieza.

5. Frotar suavemente: utilizar una esponja adecuada o un paño para desprender los restos sin ejercer demasiada presión.

6. Enjuagar bien: retirar todos los residuos y completar la limpieza con agua y detergente habitual si es necesario.

Lo recomendable es preparar solo la cantidad que se vaya a utilizar en el momento, en lugar de almacenar la mezcla durante varios días.

Qué otros usos tiene el bicarbonato con café usado

Mezclar café usado con bicarbonato. ChatGPT

Más allá de su posible utilidad para la grasa ligera, los ingredientes tienen aplicaciones domésticas vinculadas con la limpieza y el control de olores.

Desodorizar recipientes: el bicarbonato puede ayudar a neutralizar algunos olores desagradables.

Limpiar superficies resistentes: los posos pueden contribuir a desprender determinados residuos mediante el frotado.

Aprovechar residuos orgánicos: reutilizar el café permite reducir la cantidad de restos que se desechan después de preparar una infusión.

Sin embargo, es importante distinguir entre limpiar y desinfectar. Esta preparación no debe considerarse un desinfectante ni garantiza la eliminación de bacterias.

Cuáles son las propiedades del bicarbonato y de café usado: su acción de limpieza

El bicarbonato de sodio se utiliza habitualmente en la limpieza de la casa por su capacidad para ayudar a desprender la suciedad y neutralizar ciertos olores. Por su parte, el café usado aporta una textura granulada que puede facilitar la eliminación de algunos residuos mediante el frotado.

Al combinar ambos ingredientes, se obtiene una mezcla que puede ayudar a remover restos de grasa ligera en superficies resistentes.

Cabe destacar que antes de aplicar este método es importante comprobar que la superficie sea compatible y evitar utilizarlo en utensilios antiadherentes.