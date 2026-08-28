Qué significa la señal de tránsito de color naranja con 2 barras negras y por qué es importante

Entre la gran cantidad de señales que ordenan la circulación en rutas y avenidas, existe una que suele generar dudas en la mayoría de los automovilistas.

Se trata del cartel de fondo naranja con dos barras negras en su interior (identificado formalmente como la señal T4), una indicación clave que pertenece al grupo de la señalización transitoria.

Su presencia en el camino advierte que la calzada se volverá más angosta de lo habitual, con una reducción que se produce especialmente sobre el lado izquierdo.

El objetivo principal de este cartel es alertar a los conductores con anticipación sobre la inhabilitación parcial de la vía, generalmente ocasionada por obras en construcción, tareas de mantenimiento o desvíos temporales.

El significado de los colores de las señales

Para comprender el contexto en el que se utiliza la señal T4, la normativa vial divide los carteles en cuatro categorías según su color, forma y función principal:

Transitorias : de fondo naranja, alertan sobre modificaciones temporales en la calzada producto de obras.

Preventivas : habitualmente amarillas, advierten sobre peligros próximos como curvas o zonas escolares.

Reglamentarias : circulares con borde rojo, establecen prohibiciones o límites como las velocidades máximas.

Informativas: de fondo verde o azul, brindan orientación sobre destinos, distancias y servicios.

Qué significa la señal de tránsito de color naranja con 2 barras negras y por qué es importante

Las normas de seguridad y equipamiento para salir a la ruta

Además del correcto reconocimiento de las señales, las autoridades viales recuerdan que es imprescindible respetar los límites de velocidad establecidos para cada vía: 40 km/h en calles, 60 km/h en avenidas, 110 km/h en zonas rurales, 120 km/h en semiautopistas y hasta 130 km/h en autopistas.

Asimismo, el automóvil debe contar con todos los elementos de seguridad en regla, como cinturones, espejos retrovisores, sistema de desempañado y luces reglamentarias en perfecto funcionamiento.

Ante un siniestro, la ley exige detenerse de inmediato, intercambiar datos de la licencia y el seguro con los involucrados, y ponerse a disposición de las autoridades competentes.