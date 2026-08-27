Las señales de tránsito son una herramienta esencial al momento de conducir, pues permiten anticipar cambios importantes en las condiciones de circulación y advertir a los conductores sobre aquellos escenarios que pueden requerir de particular atención.

En ese marco, la señal de tránsito de las dos flechas negras opuestas sobre un fondo amarillo es conocida como Two Way Traffic o tránsito de ambos sentidos, es una de las más comunes y resulta fundamental saber cómo actuar al reconocerla.

Qué significa la señal de tránsito con las flechas opuestas sobre un fondo amarillo

Este cartel advierte que el conductor está a punto de ingresar a una vía donde circularán vehículos también en sentido contrario, es decir que la circulación es para ambos lados.

Generalmente se coloca cuando se está por dejar una carretera o calle de un solo sentido para ingresar a otra donde los vehículos circulan en dirección opuesta.

Las dos flechas representan justamente esto: una circulación hacia adelante y otra en sentido contrario para advertir al conductor que habrá vehículos de frente.

Así luce la Two Way Traffic Sign

Por qué es fundamental conocer esta señal

El cambio de las condiciones de manejo implica de suma atención al tránsito y de respetar la separación entre ambos sentidos de circulación, especialmente porque esto puede liminar la posibilidad de pasar otros vehículos.

En estos casos, antes de realizar una maniobra de adelantamiento será fundamental verificar que exista espacio suficiente y que el movimiento esté permitido.

Cómo actuar cuando aparece esta señal de tránsito

Al toparse con esta señal en la carretera, la recomendación general es

Mantenerse correctamente dentro del carril correspondiente

Respetar la división de la calzada

Evitar adelantamientos cuando no exista suficiente visibilidad o espacio

Adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y del tránsito