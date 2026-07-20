La señal preventiva SP-33 “ESCOLARES” es uno de los señalamientos viales más fáciles de identificar en México. Su función es advertir a los conductores sobre la proximidad de una escuela o de una zona de cruce escolar, para que reduzcan la velocidad y extremen las precauciones.

Aunque muchas personas la describen como un pentágono amarillo con la figura de niños, la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011 establece que esta señal utiliza un fondo verde limón fluorescente, un tono de alta visibilidad diseñado para captar la atención de los automovilistas en áreas donde transitan estudiantes.

Qué significa la señal preventiva SP-33 “ESCOLARES”

La SP-33 “ESCOLARES” pertenece a la categoría de señales preventivas, es decir, aquellas que informan sobre una situación que requiere mayor atención por parte del conductor.

Su presencia indica que se aproxima una escuela, un acceso escolar o un punto donde es frecuente el cruce de niños, por lo que es necesario conducir con mayor cuidado, disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse si es necesario.

La señal no establece por sí sola un límite de velocidad obligatorio, sino que advierte sobre una zona de riesgo. Cuando existe una velocidad máxima permitida, esta se indica mediante un señalamiento independiente.

la señal SP-33 destaca por su forma pentagonal y por el pictograma negro de dos escolares caminando, utilizado para identificar los cruces escolares. ChatGPT

Cómo es la señal de tránsito con forma de pentágono

La SP-33 “ESCOLARES” tiene características que la diferencian del resto del señalamiento preventivo en México.

Estas son sus principales elementos:

Forma: pentágono, siendo la única señal preventiva mexicana con esta figura.

Color del fondo: verde limón fluorescente , diseñado para ofrecer mayor visibilidad.

Símbolo: silueta negra de dos escolares caminando.

Función: advertir sobre la cercanía de una escuela o una zona de cruce de estudiantes.

Su diseño busca que los conductores la identifiquen rápidamente y reaccionen con anticipación en lugares donde existe una mayor presencia de peatones menores de edad.

Qué otras señales suelen acompañar a la SP-33

La señal “ESCOLARES” suele instalarse junto con otros elementos de seguridad vial para reforzar la protección en las inmediaciones de los planteles educativos.

Entre los más comunes se encuentran: