Qué significa la señal triangular con un coche cayendo al agua y qué debe hacer un conductor cuando aparece en la carretera (foto: Shutterstock)

En España, algunas señales de tráfico pueden generar dudas incluso entre conductores experimentados. Una de las menos habituales es la señal triangular que muestra un coche cayendo al agua, una imagen llamativa que advierte de un peligro muy concreto en la carretera .

Se trata de la señal P-27, denominada “muelle”, incluida dentro de las señales de advertencia de peligro. Su significado oficial es que existe riesgo porque la vía desemboca en un muelle o en una corriente de agua.

Aunque no suele aparecer con tanta frecuencia como otras señales de tráfico, puede encontrarse en zonas portuarias, carreteras próximas a ríos, embarcaderos u otros puntos donde una salida de la calzada podría terminar directamente en el agua.

¿Qué significa la señal P-27 con un coche cayendo al agua?

La señal P-27 pertenece al grupo de señales triangulares de advertencia de peligro y se reconoce por el dibujo de un vehículo que parece precipitarse desde el borde de una vía hacia el agua.

Su función es advertir al conductor de que la carretera desemboca en un muelle o en una corriente de agua, por lo que continuar sin prestar atención podría provocar una salida accidental de la calzada.

El símbolo no significa necesariamente que exista agua sobre la carretera ni que el tramo esté inundado. Lo que señala es que el recorrido conduce hacia un punto especialmente peligroso por su proximidad directa al agua.

Por este motivo, puede aparecer en zonas donde la visibilidad sea limitada, durante la noche o en carreteras portuarias en las que el trazado pueda resultar confuso para un conductor que no conozca el lugar.

Qué significa la señal triangular con un coche cayendo al agua y qué debe hacer un conductor cuando aparece en la carretera (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué debe hacer un conductor cuando aparece esta señal de tráfico

Al encontrarse con esta señal de peligro, lo más importante es adaptar inmediatamente la conducción a las condiciones de la vía. Reducir la velocidad permite disponer de más tiempo para identificar el trazado y reaccionar ante un giro, final de carretera u otro elemento próximo al agua.

También es recomendable aumentar la atención sobre las señales adicionales, marcas viales y posibles indicaciones que acompañen a la P-27 . En situaciones de lluvia, niebla o poca visibilidad, la DGT recuerda que reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad son precauciones fundamentales.

El conductor tampoco debe interpretar el pictograma como una indicación de que tiene que continuar hacia el agua. Al contrario, se trata de una advertencia anticipada de peligro para evitar que una distracción o una velocidad inadecuada termine en una salida de la vía.

Por eso, si se desconoce la carretera, conviene extremar todavía más la atención y comprobar con suficiente antelación cuál es la dirección correcta antes de llegar al final del tramo.

Qué significa la señal triangular con un coche cayendo al agua y qué debe hacer un conductor cuando aparece en la carretera (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué hacer si un vehículo cae al agua

Aunque la señal P-27 tiene una función preventiva, la DGT también ofrece recomendaciones para situaciones en las que un vehículo termina dentro del agua o es arrastrado por una corriente.

En caso de que el coche comience a flotar o sea desplazado por el agua, Tráfico recomienda avisar al 112 y abandonar el habitáculo lo antes posible. Siempre que se pueda, la salida por una ventanilla resulta preferible a intentar abrir una puerta contra la presión del agua .

La DGT también aconseja quitarse el cinturón de seguridad y, una vez fuera, buscar una posición segura evitando situarse delante del vehículo o en la dirección en la que pueda ser arrastrado.