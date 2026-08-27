Su figura permite identificar una condición que puede aumentar el riesgo al conducir.

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La señal de tránsito amarilla con un auto derrapando corresponde a la SP-44, Superficie deslizante , una advertencia que los conductores deben reconocer para anticiparse a un tramo de la carretera donde el vehículo podría perder adherencia. El Manual de Señalización Vial de Colombia contempla esta señal dentro de las señales preventivas y establece su función de alertar sobre condiciones que pueden hacer más resbaladiza la superficie de la vía .

A diferencia de las señales reglamentarias, que indican obligaciones o prohibiciones, las señales preventivas buscan que quienes circulan por la vía puedan identificar con anticipación un posible peligro y adaptar su conducción.

¿Qué significa la señal amarilla con un auto derrapando?

La señal de tránsito SP-44 significa superficie deslizante. Su diseño muestra un vehículo que parece perder estabilidad sobre la calzada y funciona como una advertencia para quienes se aproximan al sector.

De acuerdo con el Manual de Señalización Vial de Colombia, esta señal advierte sobre la proximidad de un tramo donde puede existir material suelto o pavimento resbaladizo, una condición que puede agravarse cuando hay presencia de agua.

Por eso, encontrar este rombo amarillo en una carretera no significa que el automóvil necesariamente vaya a derrapar, sino que existe una condición de la vía que puede favorecer la pérdida de adherencia.

¿Por qué es importante esta señal de tránsito en Colombia?

La importancia de la señal está en que advierte el riesgo antes de llegar al punto donde puede presentarse. El objetivo general de la señalización vial es orientar y regular la circulación para mejorar la seguridad, la fluidez y el orden en las vías.

En el caso de la SP-44, la advertencia cobra especial relevancia durante las lluvias . Cuando el pavimento está mojado, la adherencia entre los neumáticos y la superficie puede disminuir, por lo que una maniobra brusca o una velocidad inadecuada puede aumentar el riesgo de perder el control.

Por eso, no se trata de una señal meramente informativa: su presencia exige mayor atención por parte del conductor.

¿Qué debe hacer un conductor cuando encuentra la señal de superficie deslizante?

Al encontrar la señal amarilla con el automóvil derrapando, lo recomendable es reducir la velocidad de manera progresiva y conducir con mayor precaución.

También es importante evitar maniobras repentinas, frenazos innecesarios y movimientos bruscos del volante. Si además está lloviendo, la conducción debe hacerse con todavía más cuidado, ya que el agua puede empeorar las condiciones de adherencia de la vía.

La clave es llegar al tramo advertido con el vehículo bajo control y con suficiente margen para reaccionar ante cualquier cambio en la superficie.